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23 марта 2018 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,1231 руб.

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23 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2094 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1231 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,005 руб., максимальный - 57,3175 руб. Было заключено 13208 сделок. Объем торгов составил 73487,4 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,1725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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