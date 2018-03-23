Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 марта

23 марта. FINMARKET.RU -РФ с 24 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2464,61 (+36,25) руб./грамм; на серебро - 30,33 (+0,64) руб./грамм; на платину - 1751,58 (+4,57) руб./грамм; на палладий - 1802,99 (-2,5) руб./грамм.

.

ООО "ГрузовичкоФ-Центр" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения бондов составит 2 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения бондов составит 2 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бонды будут размещаться в рамках программы компании объемом... Бонды будут размещаться в рамках программы компании объемом... читать дальше

.

В ближайшие двенадцать месяцев в России будет наблюдаться значительный объем возврата капитала, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Сложно прогнозировать, но я предчувствую, что в ближайшие двенадцать месяцев мы увидим значительную репатриацию капитала", - сказал... "Сложно прогнозировать, но я предчувствую, что в ближайшие двенадцать месяцев мы увидим значительную репатриацию капитала", - сказал... читать дальше

.

Совет директоров "Газпрома" избрал Михаила Путина заместителем председателя правления "Газпрома" сроком на пять лет, говорится в сообщении компании. Ответственный за это направление заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Козлов скончался в декабре 2017... Ответственный за это направление заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Козлов скончался в декабре 2017... читать дальше

.

Продажи новостроек в США в феврале 2018 года снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 618 тыс. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом январский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с... При этом январский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с... читать дальше

.

ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 25 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках программы бумаги могут... В рамках программы бумаги могут... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2094 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1231 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,005 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 57,005 руб.,... читать дальше

.

Саммит ЕС утвердил сегодня в Брюсселе директивные установки по отношениям Евросоюз - Великобритания после Brexit. "Европейский совет подтверждает, что решительно настроен на возможно более тесное партнерство с Соединенным Королевством в будущем. Это партнерство должно касаться... читать дальше

.

Фондовый рынок США в начале торгов демонстрирует разнонаправленную динамику. Положительное влияние на настроения инвесторов оказали сильные статистические данные. При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с возможностью торговых войн после объявления президентом... Положительное влияние на настроения инвесторов оказали сильные статистические данные. При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с возможностью торговых войн после объявления президентом... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 26.03 по 01.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может наложить вето на законопроект о бюджете, принятый накануне конгрессом США. В частности, он выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой. "Я рассматриваю... "Я рассматриваю... читать дальше

.

"ЛУКОЙЛ" планирует в своей новой 10-летней стратегии увеличить добычу газа в России с 18 млрд куб. м до 22 млрд куб. м в год (на 22%), говорится в презентации компании. В 2020 году "ЛУКОЙЛ" планирует добыть 19 млрд кубометров газа. "Наши значительные ресурсы газа... "Наши значительные ресурсы газа... читать дальше

.

В пятницу, 30 марта, в Великобритании, Германии, Канаде, Европейском Союзе праздник - Страстная пятница. . В воскресенье, 1 апреля, в Италии праздник - Пасха. В воскресенье, 1 апреля, в Италии праздник - Пасха. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги Совкомбанка в национальной и иностранной валюте на уровне "Ba3", отмечается в сообщении агентства. Прогноз долгосрочных рейтингов -... Прогноз долгосрочных рейтингов -... читать дальше

.

Высокий рост зарплат в начале года пока не несет высоких рисков для инфляции, но является поводом для предметного изучения, чтобы определить дальнейшую динамику, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Существенный рост реальных заплат... "Существенный рост реальных заплат... читать дальше

.

Московская биржа" присвоила программе биржевых облигаций АО "Национальный капитал" серии 001Р объемом до 15 млрд рублей идентификационный номер 4-62012-H-001P-02E, говорится в сообщении биржи. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 15 лет.... Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 15 лет.... читать дальше

.

Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов думает о своем преемнике на посту руководителя компании. "Сегодня у нас объединены функции управления и акционеров. Я и Федун, мы сочетали эти годы эти функции. Подходит время, когда эти функции будут разделены", - сообщил В.Алекперов на... "Сегодня у нас объединены функции управления и акционеров. Я и Федун, мы сочетали эти годы эти функции. Подходит время, когда эти функции будут разделены", - сообщил В.Алекперов на... читать дальше

.