Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0273 руб.

23 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0273 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0167 руб., максимальный - 9,0433 руб. Было заключено 34 сделки. Объем торгов составил 66,5 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0199 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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