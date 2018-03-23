Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1777,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3304,73 млрд руб.

23 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 марта составили по Российской Федерации 1777,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1414,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1955,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1606,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 марта составили 3304,73 млрд руб. против 3319,88303 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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