23 марта 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Февраль 2018
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Январь 2018
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2018
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Февраль 2018
Это автоматическое сообщение.
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23 марта 2018 года 17:56
ООО "ГрузовичкоФ-Центр" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Срок обращения бондов составит 2 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
Бонды будут размещаться в рамках программы компании объемом... читать дальше
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23 марта 2018 года 17:56
В ближайшие двенадцать месяцев в России будет наблюдаться значительный объем возврата капитала, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Сложно прогнозировать, но я предчувствую, что в ближайшие двенадцать месяцев мы увидим значительную репатриацию капитала", - сказал... читать дальше
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23 марта 2018 года 17:47
Совет директоров "Газпрома" избрал Михаила Путина заместителем председателя правления "Газпрома" сроком на пять лет, говорится в сообщении компании.
Ответственный за это направление заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Козлов скончался в декабре 2017... читать дальше
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23 марта 2018 года 17:38
Продажи новостроек в США в феврале 2018 года снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 618 тыс. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
При этом январский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с... читать дальше
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23 марта 2018 года 17:32
ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 25 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
В рамках программы бумаги могут... читать дальше
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23 марта 2018 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2094 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1231 руб.
Минимальный курс доллара США составил 57,005 руб.,... читать дальше
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23 марта 2018 года 17:25
Саммит ЕС утвердил сегодня в Брюсселе директивные установки по отношениям Евросоюз - Великобритания после Brexit. "Европейский совет подтверждает, что решительно настроен на возможно более тесное партнерство с Соединенным Королевством в будущем. Это партнерство должно касаться... читать дальше
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23 марта 2018 года 17:18
Фондовый рынок США в начале торгов демонстрирует разнонаправленную динамику.
Положительное влияние на настроения инвесторов оказали сильные статистические данные. При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с возможностью торговых войн после объявления президентом... читать дальше
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23 марта 2018 года 17:15
В течение ближайшей недели с 26.03 по 01.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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23 марта 2018 года 17:11
Президент США Дональд Трамп заявил, что он может наложить вето на законопроект о бюджете, принятый накануне конгрессом США. В частности, он выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.
"Я рассматриваю... читать дальше
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23 марта 2018 года 17:04
"ЛУКОЙЛ" планирует в своей новой 10-летней стратегии увеличить добычу газа в России с 18 млрд куб. м до 22 млрд куб. м в год (на 22%), говорится в презентации компании. В 2020 году "ЛУКОЙЛ" планирует добыть 19 млрд кубометров газа.
"Наши значительные ресурсы газа... читать дальше
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23 марта 2018 года 17:00
В пятницу, 30 марта, в Великобритании, Германии, Канаде, Европейском Союзе праздник - Страстная пятница.
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В воскресенье, 1 апреля, в Италии праздник - Пасха.
Это автоматическое сообщение.
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23 марта 2018 года 16:56
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги Совкомбанка в национальной и иностранной валюте на уровне "Ba3", отмечается в сообщении агентства.
Прогноз долгосрочных рейтингов -... читать дальше
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23 марта 2018 года 16:46
Высокий рост зарплат в начале года пока не несет высоких рисков для инфляции, но является поводом для предметного изучения, чтобы определить дальнейшую динамику, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Существенный рост реальных заплат... читать дальше
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23 марта 2018 года 16:43
Московская биржа" присвоила программе биржевых облигаций АО "Национальный капитал" серии 001Р объемом до 15 млрд рублей идентификационный номер 4-62012-H-001P-02E, говорится в сообщении биржи.
Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 15 лет.... читать дальше
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23 марта 2018 года 16:39
Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов думает о своем преемнике на посту руководителя компании.
"Сегодня у нас объединены функции управления и акционеров. Я и Федун, мы сочетали эти годы эти функции. Подходит время, когда эти функции будут разделены", - сообщил В.Алекперов на... читать дальше
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