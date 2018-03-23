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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промроизводства в феврале замедлился до 1,5%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,5% после повышения на 2,9% в январе. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 2,7%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 1,3%
 
Экономика РФ недосчитается $1-1,5 млрд, которые привлекут на ICO
В этом году российская экономика может потерять $1-1,5 млрд, которые привлекут на ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций на базе криптовалют) проекты с российскими корнями, следует из проекта доклада, готовящегося Российской...
 
Россияне готовы экономить на здоровье, но не на образовании
Россияне готовы экономить на здоровье, но не на образовании: потребление образовательных услуг не снижается даже при росте цен на них, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование экономистов "ВТБ капитала" на основе данных проведенного Росстатом в...
 
Криптовалюты: новая Saga
Швейцарская Saga Foundation объявила вчера о планах создать криптовалюту, которая должна быть лишена недостатков биткойна и больше устраивать регуляторов. В консультативный совет организации входят известные экономисты, такие как Джейкоб Френкель,...
 
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23 марта 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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23 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Изменение потребительских цен в Канаде Февраль 2018
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Январь 2018
15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Февраль 2018
17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Февраль 2018

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
23 марта 2018 года 17:56
"ГрузовичкоФ-Центр" готовит выпуск бондов на 50 млн рублей в рамках программы
ООО "ГрузовичкоФ-Центр" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения бондов составит 2 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Бонды будут размещаться в рамках программы компании объемом...    читать дальше
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23 марта 2018 года 17:56
В ближайший год Россию ожидает возврат капитала - Греф
В ближайшие двенадцать месяцев в России будет наблюдаться значительный объем возврата капитала, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Сложно прогнозировать, но я предчувствую, что в ближайшие двенадцать месяцев мы увидим значительную репатриацию капитала", - сказал...    читать дальше
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23 марта 2018 года 17:47
Михаил Путин избран зампредом правления "Газпрома"
Совет директоров "Газпрома" избрал Михаила Путина заместителем председателя правления "Газпрома" сроком на пять лет, говорится в сообщении компании.

Ответственный за это направление заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Козлов скончался в декабре 2017...    читать дальше
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23 марта 2018 года 17:38
Продажи новых домов в США в феврале снизились на 0,6%
Продажи новостроек в США в феврале 2018 года снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 618 тыс. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

При этом январский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с...    читать дальше
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23 марта 2018 года 17:32
"Самаратранснефть-терминал" утвердил программу биржевых бондов объемом 25 млрд рублей
ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 25 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

В рамках программы бумаги могут...    читать дальше
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23 марта 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,1231 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2094 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1231 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,005 руб.,...    читать дальше
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23 марта 2018 года 17:25
ЕС утвердил установки по отношениям с Великобританией после Brexit
Саммит ЕС утвердил сегодня в Брюсселе директивные установки по отношениям Евросоюз - Великобритания после Brexit. "Европейский совет подтверждает, что решительно настроен на возможно более тесное партнерство с Соединенным Королевством в будущем. Это партнерство должно касаться...    читать дальше
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23 марта 2018 года 17:18
Dow Jones и S&P 500 растут, Nasdaq незначительно снижается
Фондовый рынок США в начале торгов демонстрирует разнонаправленную динамику.

Положительное влияние на настроения инвесторов оказали сильные статистические данные. При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с возможностью торговых войн после объявления президентом...    читать дальше
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23 марта 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 26.03 по 01.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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23 марта 2018 года 17:11
Трамп пригрозил отклонить проект о бюджете США
Президент США Дональд Трамп заявил, что он может наложить вето на законопроект о бюджете, принятый накануне конгрессом США. В частности, он выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.

"Я рассматриваю...    читать дальше
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23 марта 2018 года 17:04
"ЛУКОЙЛ" планирует за 10 лет увеличить добычу газа в РФ до 22 млрд кубометров
"ЛУКОЙЛ" планирует в своей новой 10-летней стратегии увеличить добычу газа в России с 18 млрд куб. м до 22 млрд куб. м в год (на 22%), говорится в презентации компании. В 2020 году "ЛУКОЙЛ" планирует добыть 19 млрд кубометров газа.

"Наши значительные ресурсы газа...    читать дальше
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23 марта 2018 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 26 марта по 2 апреля
В пятницу, 30 марта, в Великобритании, Германии, Канаде, Европейском Союзе праздник - Страстная пятница.

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В воскресенье, 1 апреля, в Италии праздник - Пасха.

Это автоматическое сообщение.
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23 марта 2018 года 16:56
Moody's подтвердило рейтинги "Совкомбанка"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги Совкомбанка в национальной и иностранной валюте на уровне "Ba3", отмечается в сообщении агентства.

Прогноз долгосрочных рейтингов -...    читать дальше
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23 марта 2018 года 16:46
Рост зарплат в начале года не несет серьезных рисков для инфляции - Набиуллина
Высокий рост зарплат в начале года пока не несет высоких рисков для инфляции, но является поводом для предметного изучения, чтобы определить дальнейшую динамику, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Существенный рост реальных заплат...    читать дальше
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23 марта 2018 года 16:43
Мосбиржа зарегистрировала программу бондов "Национального капитала" объемом до 15 млрд рублей
Московская биржа" присвоила программе биржевых облигаций АО "Национальный капитал" серии 001Р объемом до 15 млрд рублей идентификационный номер 4-62012-H-001P-02E, говорится в сообщении биржи.

Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 15 лет....    читать дальше
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23 марта 2018 года 16:39
Алекперов думает о своем преемнике на посту главы "ЛУКОЙЛа"
Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов думает о своем преемнике на посту руководителя компании.

"Сегодня у нас объединены функции управления и акционеров. Я и Федун, мы сочетали эти годы эти функции. Подходит время, когда эти функции будут разделены", - сообщил В.Алекперов на...    читать дальше
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