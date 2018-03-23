ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,8391 руб.

23 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 56,8391 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,63 коп.

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Совет директоров ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) на заседании 22 марта рассмотрит вопрос об участии компании в ООО "ОВК Финанс" (ОВКФ), следует из сообщения ОВК. ОВКФ - SPV-структура железнодорожного холдинга, выпускающая облигации. По данным системы... ОВКФ - SPV-структура железнодорожного холдинга, выпускающая облигации. По данным системы... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,6 пункта (1,022%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2285,76 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39112,740 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 145,575 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4201 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9763 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 799 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0064 руб. Минимальный курс юаня составил 8,99 руб., максимальный - 9,0259... Минимальный курс юаня составил 8,99 руб., максимальный - 9,0259... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2218 руб. Минимальный курс евро составил 70,055 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,055 руб.,... читать дальше

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АО "Хорус Финанс" 22 марта в рамках оферты выкупило 4 млн 999,232 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Эмитент в марте 2015 года разместил дебютный выпуск классических облигаций объемом 5 млрд рублей. По итогам маркетинга... Эмитент в марте 2015 года разместил дебютный выпуск классических облигаций объемом 5 млрд рублей. По итогам маркетинга... читать дальше

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ПАО "НК "Роснефть" 22 марта в рамках оферты выкупила 1 млн 627,279 тыс. облигаций 7-й серии и 1 млн 133,924 тыс. облигаций 8-й серии по цене 100% номинала, говорится в сообщениях эмитента. "Роснефть" разместила 10-летние выпуски объемом по 15 млрд рублей каждый в марте... "Роснефть" разместила 10-летние выпуски объемом по 15 млрд рублей каждый в марте... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на повышательном тренде, завершил четверг в существенном минусе. Фондовые индикаторы Европы демонстрировали минорный настрой весь день. Фондовые индикаторы Европы демонстрировали минорный настрой весь день. Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Котировки фьючерсов на... Котировки фьючерсов на... читать дальше

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Мировые рынки сырья и связанные с ними индикаторы, как и перед глобальным финансовым кризисом 2008 года, шлют тревожные сигналы, говорится в аналитическом обзоре Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon). Главный валютный стратег банка Саймон Деррик считает, что уже... Главный валютный стратег банка Саймон Деррик считает, что уже... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются в четверг после скачка накануне до максимумов с начала февраля на данных о неожиданном сокращении запасов в США. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 мск опустилась на $0,52 (0,75%) - до $68,95 за... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 мск опустилась на $0,52 (0,75%) - до $68,95 за... читать дальше

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В 2018 году Турция рассчитывает принять 38 млн иностранных туристов, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает турецкая газета Daily Sabah. "В этом году Турцию посетит около 5 млн немецких туристов, а количество российских туристов, как ожидается, составит около 6... "В этом году Турцию посетит около 5 млн немецких туристов, а количество российских туристов, как ожидается, составит около 6... читать дальше

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Bloomberg и Reuters теряют доли рынка как поставщики финансовой информации, уступая менее крупным компаниям, свидетельствует анализ консалтинговой компании Burton-Taylor International. Совокупные расходы на финансовую аналитику, новости и рыночные данные в 2017 году... Совокупные расходы на финансовую аналитику, новости и рыночные данные в 2017 году... читать дальше

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Главы государств и правительств стран Балтии и Польши, а также Еврокомиссия на встрече в Брюсселе в четверг одобрили обязательство синхронизировать к 2025 году электросистемы стран Балтии с Центральной Европой, сообщили BNS в пресс-службе правительства Эстонии. Кроме... Кроме... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (КЦ) и АО "Технический центр Интернет" (ТЦИ) за установление монопольно высоких цен при регистрации доменных имен в зонах .RU или .РФ, говорится в... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей в размере 6,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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