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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,8391 руб.
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Рост промроизводства в феврале замедлился до 1,5%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,5% после повышения на 2,9% в январе. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 2,7%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 1,3%
 
Правительство обсуждает повышение НДФЛ до 15%
Справедливая и стимулирующая налоговая система, обещанная президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может означать резкое повышение нагрузки на население. На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева...
 
Прокуроров могут допустить до банковской тайны
Прокурорам могут предоставить доступ к банковской тайне. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. А для того, чтобы это стало нормой, депутаты подготовили законопроект. Судя по нему, в ныне действующие законы будет внесена поправка,...
 
Концепция регулирования выбросов изменилась
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23 марта 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,8391 руб.

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23 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 56,8391 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,63 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
22 марта 2018 года 19:53
ОВК планирует перевести облигационную SPV-структуру на головную компанию
Совет директоров ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) на заседании 22 марта рассмотрит вопрос об участии компании в ООО "ОВК Финанс" (ОВКФ), следует из сообщения ОВК.

ОВКФ - SPV-структура железнодорожного холдинга, выпускающая облигации. По данным системы...    читать дальше
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22 марта 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 22 марта снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,6 пункта (1,022%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2285,76 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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22 марта 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 марта снизилась на 0,37% и составила 39112,740 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39112,740 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 145,575 млрд руб., или на...
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22 марта 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,9763 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4201 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9763 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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22 марта 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0064 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 799 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0064 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,99 руб., максимальный - 9,0259...    читать дальше
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22 марта 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,2218 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2218 руб.

Минимальный курс евро составил 70,055 руб.,...    читать дальше
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22 марта 2018 года 19:13
"Хорус Финанс" выкупил по оферте почти весь выпуск облигаций 1-й серии на 4,9 млрд руб.
АО "Хорус Финанс" 22 марта в рамках оферты выкупило 4 млн 999,232 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Эмитент в марте 2015 года разместил дебютный выпуск классических облигаций объемом 5 млрд рублей. По итогам маркетинга...    читать дальше
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22 марта 2018 года 19:03
Роснефть выкупила по оферте бонды 7-8-серий на 2,8 млрд руб
ПАО "НК "Роснефть" 22 марта в рамках оферты выкупила 1 млн 627,279 тыс. облигаций 7-й серии и 1 млн 133,924 тыс. облигаций 8-й серии по цене 100% номинала, говорится в сообщениях эмитента.

"Роснефть" разместила 10-летние выпуски объемом по 15 млрд рублей каждый в марте...    читать дальше
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22 марта 2018 года 19:00
Индекс МосБиржи упал более чем на процент, индекс РТС - на 0,9%
Рынок акций РФ, открывшийся на повышательном тренде, завершил четверг в существенном минусе.

Фондовые индикаторы Европы демонстрировали минорный настрой весь день.

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно.

Котировки фьючерсов на...    читать дальше
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22 марта 2018 года 18:53
Аналитик BNY Mellon: появились первые признаки, свидетельствующие о грядущем торможении мирового экономического роста
Мировые рынки сырья и связанные с ними индикаторы, как и перед глобальным финансовым кризисом 2008 года, шлют тревожные сигналы, говорится в аналитическом обзоре Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon).

Главный валютный стратег банка Саймон Деррик считает, что уже...    читать дальше
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22 марта 2018 года 18:46
Нефтяные цены падают, стоимость Brent опустилась ниже $69 за баррель
Нефтяные цены снижаются в четверг после скачка накануне до максимумов с начала февраля на данных о неожиданном сокращении запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 мск опустилась на $0,52 (0,75%) - до $68,95 за...    читать дальше
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22 марта 2018 года 18:35
Турция в этом году рассчитывает принять 38 млн иностранных туристов
В 2018 году Турция рассчитывает принять 38 млн иностранных туристов, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

"В этом году Турцию посетит около 5 млн немецких туристов, а количество российских туристов, как ожидается, составит около 6...    читать дальше
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22 марта 2018 года 18:23
Bloomberg и Reuters теряют доли рынка как поставщики фининформации
Bloomberg и Reuters теряют доли рынка как поставщики финансовой информации, уступая менее крупным компаниям, свидетельствует анализ консалтинговой компании Burton-Taylor International.

Совокупные расходы на финансовую аналитику, новости и рыночные данные в 2017 году...    читать дальше
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22 марта 2018 года 18:14
Страны Балтии, Польша и ЕК одобрили обязательство синхронизации электросетей к 2025 году
Главы государств и правительств стран Балтии и Польши, а также Еврокомиссия на встрече в Брюсселе в четверг одобрили обязательство синхронизировать к 2025 году электросистемы стран Балтии с Центральной Европой, сообщили BNS в пресс-службе правительства Эстонии.

Кроме...    читать дальше
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22 марта 2018 года 18:04
ФАС недовольна монопольно высокими ценами национального регистратора доменных имен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (КЦ) и АО "Технический центр Интернет" (ТЦИ) за установление монопольно высоких цен при регистрации доменных имен в зонах .RU или .РФ, говорится в...    читать дальше
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22 марта 2018 года 17:57
Ставка 1-го купона бондов "Икс 5 Финанс" на 10 млрд руб. - 6,95%
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей в размере 6,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок...    читать дальше
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