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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,2508 руб.
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22 марта 2018 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,2508 руб.

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22 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2508 руб.

Минимальный курс евро составил 70,04 руб., максимальный - 70,445 руб. Было заключено 4126 сделок. Объем торгов составил 28967,35 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,235 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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