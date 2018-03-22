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22 марта 2018 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 марта
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22 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2428,36 (-4,94) руб./грамм; на серебро - 29,69 (-0,35) руб./грамм; на платину - 1747,01 (-1,69) руб./грамм; на палладий - 1805,49 (-17,15) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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