ЦБ РФ установил курс евро с 23 марта в размере 70,31 руб.

22 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 70,31 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,99 коп.

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За период с 12 по 18 марта 2018 года потребительские цены на бензин снова не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Цены на бензин стабильны уже 10 недель подряд. Цены на бензин стабильны уже 10 недель подряд. Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 19 марта не... Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 19 марта не... читать дальше

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ПАО НК "Роснефть" повысило ориентир цены вторичного размещение облигаций 7-8-й серий общим объемом 2 млрд 761,203 млн рублей до 100,00-100,15% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на... Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на... читать дальше

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Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице за неделю, завершившуюся 10 марта, сократилось на 57 тыс. - до 1,828 млн с пересмотренных 1,885 млн на предыдущей неделе, говорится в отчете министерства труда США. Показатель является минимальным с конца... Показатель является минимальным с конца... читать дальше

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ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в РФ 12 371 автомобиль, говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт). Речь идет о марках Mercedes-Benz С-/Е-класса и GL, проданных с 2011 по 2017 гг. Причиной отзыва является... Речь идет о марках Mercedes-Benz С-/Е-класса и GL, проданных с 2011 по 2017 гг. Причиной отзыва является... читать дальше

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По итогам 2017 года чистая прибыль крупнейшей по капитализации страховой компании Китая - China Life Insurance Co. - выросла на 69%, или в 1,7 раза, благодаря, в частности, росту инвестиционного дохода. Так, чистая прибыль в минувшем году составила 32,3 млрд юаней... Так, чистая прибыль в минувшем году составила 32,3 млрд юаней... читать дальше

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В пятницу, 23 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 2105,81 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 23 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $18,56 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В пятницу, 23 марта, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 100000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Менеджмент "АЛРОСА" в июне планирует представить наблюдательному совету среднесрочный прогноз ликвидности, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель гендиректора алмазодобытчика Алексей Филипповский. На его основе может быть сформирована новая финансовая политика, которая... читать дальше

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Подготовка размещения двух траншей суверенных еврооблигаций РФ на $4 млрд обошлась Минфину в 0,05% от общего объема выпуска, следует из итоговой версии проспекта к сделке. "Общий объем комиссий и расходов Российской Федерации в связи с выпуском евробондов составляет... "Общий объем комиссий и расходов Российской Федерации в связи с выпуском евробондов составляет... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей до 6,95-7,00% годовых с 6,95-7,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Данному ориентиру соответствует доходность... Данному ориентиру соответствует доходность... читать дальше

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ООО "Эбис" 26 марта планирует начать размещение по закрытой подписке коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го... Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2508 руб. Минимальный курс евро составил 70,04 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,04 руб., максимальный -... читать дальше

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Банк Англии по итогам заседания 22 марта сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в заявлении Комитета по кредитно-денежной политике (MPC) ЦБ. Вместе с тем сразу двое из девяти членов MPC, Иэн Маккаферти и Майкл Сондерс, высказались в ходе... Вместе с тем сразу двое из девяти членов MPC, Иэн Маккаферти и Майкл Сондерс, высказались в ходе... читать дальше

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Сегодня по всей Франции проходят массовые забастовки французских госслужащих, железнодорожников и сотрудников аэропортов. Как сообщают местные СМИ, забастовки уже затронули тысячи французов и туристов, что привело к массовым отменам железнодорожных и воздушных рейсов, в... читать дальше

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"ВЭБ-лизинг" установил ставку 15-20-го купонов облигаций 3-5-й серий в размере 7,27% годовых, говорится в сообщениях компании. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 36,25 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 36,25 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Данные... Данные... читать дальше

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