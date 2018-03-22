.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 22 марта составил 56,8391 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промроизводства в феврале замедлился до 1,5%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,5% после повышения на 2,9% в январе. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 2,7%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 1,3%
 
Правительство обсуждает повышение НДФЛ до 15%
Справедливая и стимулирующая налоговая система, обещанная президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может означать резкое повышение нагрузки на население. На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева...
 
Прокуроров могут допустить до банковской тайны
Прокурорам могут предоставить доступ к банковской тайне. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. А для того, чтобы это стало нормой, депутаты подготовили законопроект. Судя по нему, в ныне действующие законы будет внесена поправка,...
 
Концепция регулирования выбросов изменилась
Минэкономики направило на согласование в ведомства проект концепции федерального закона о регулировании выбросов парниковых газов. Ее суть — в создании механизма поддержки проектов в области сокращения выбросов (прежде всего программ...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 марта 2018 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 22 марта составил 56,8391 руб.

 0  
22 марта. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5573 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,8391 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 6563 пункта.

Минимальная цена 56,73 руб., максимальная - 57,0375 руб. Было заключено 6064 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 47881 млн руб., что на 490% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,7975 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
22 марта 2018 года 18:04
ФАС недовольна монопольно высокими ценами национального регистратора доменных имен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (КЦ) и АО "Технический центр Интернет" (ТЦИ) за установление монопольно высоких цен при регистрации доменных имен в зонах .RU или .РФ, говорится в...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 17:57
Ставка 1-го купона бондов "Икс 5 Финанс" на 10 млрд руб. - 6,95%
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей в размере 6,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 17:55
Аудиторов хотят законодательно обязать уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках
Комитет Госдумы по финансовому рынку в четверг рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект, который законодательно закрепляет обязанность аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о сделках, которые могут проводиться для легализации доходов или...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 17:53
"Самаратранснефть-терминал" установила ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд руб. в размере 10%
ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") установило ставку 1-го купона 5-летних биржевых облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 17:45
Американские рынки акций выбрали красную зону
Торги в четверг американские фондовые индексы начали снижением более чем на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск понизился на 272,94 пункта (1,1%) и составил 24409,37 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 26,09 пункта (0,96%) - до 2685,84 пункта....    читать дальше
.
22 марта 2018 года 17:39
ФАС не видит оснований для отказа Сбербанку по вопросу создания СП с "Яндексом" - Артемьев
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для отказа Сбербанку в согласовании ходатайства о создании совместного предприятия с "Яндексом" на базе "Яндекс.Маркета", сообщил журналистам глава регулятора Игорь Артемьев.

"Она будет согласована, у...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 17:38
Финальный ориентир цены вторичного размещения бондов Роснефти объемом 2,8 млрд руб. - 100% от номинала
ПАО "НК "Роснефть" установило финальный ориентир цены вторичного размещение облигаций 7-8-й серий объемом 2,8 млрд рублей в размере 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,43%...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,9108 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5807 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9108 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,7225 руб.,...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 17:21
Переход UBS на отчетность в долларах США вместо франков снизит волатильность - CEO
Планы крупнейшего банка Швейцарии UBS Group AG перейти на финансовую отчетность в долларах США, а не швейцарских франках помогут кредитной организации избежать повышенной валютной волатильности, заявил гендиректор UBS Серджио Эрмотти на встрече с инвесторами в...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 17:12
Динамика индекса опережающих показателей США оказалась чуть лучше прогнозов
Индекс опережающих экономических показателей США вырос в феврале 2018 года на 0,6% после повышения на 0,8% в январе, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель.

Аналитики ожидали подъем на 0,5%.

Индекс...
.
22 марта 2018 года 17:02
ФАС возбудила дела против "Шереметьево" и "Домодедово" из-за дискриминации такси
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против аэропорта "Шереметьево" из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к работе на "первой линии".

"Аэропорт отчитался о выполнении предупреждения, но этого оказалось...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 16:53
Доллар перешел к росту в паре с евро, но дешевеет к иене
Доллар США дорожает в паре с евро, но дешевеет относительно иены. Европейская валюта начала дешеветь после публикации слабых статданных по экономике еврозоны.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в марте снизился до 55,3 пункта, минимального уровня за 14...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 16:44
ВТБ разместил 30,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-274 на 23 млрд рублей
2 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-274 на 22 млрд 988,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 16:42
Дом.рф хочет освободить "РосКап" от обязанности раскрытия информации, предусмотренной законом о ценбумагах
Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) хочет освободить свой дочерний банк "Российский капитал" от обязанности раскрытия информации, предусмотренной законом о рынке ценных бумаг.

Решение о направлении в ЦБ РФ соответствующего заявления было принято...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 16:39
Силуанов представил Путину приоритеты бюджета: инфраструктура, медицина, образование
Министр финансов Антон Силуанов на встрече с президентом Владимиром Путиным перечислил приоритеты бюджетной политики: наращивание инвестиций в инфраструктуру, здравоохранение и образование.

"Какие задачи в области бюджета? Конечно, это в первую очередь инфраструктура,...    читать дальше
.
22 марта 2018 года 16:31
S&P подтвердило рейтинги "Совкомбанка" и "Росевробанка" со "стабильным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Совкомбанка и Росевробанка на уровне "BB-".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные рейтинги обоих банков подтверждены на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.