.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 22 марта составил 56,8391 руб.
.
22 марта 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 22 марта составил 56,8391 руб.
|0
22 марта. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5573 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,8391 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 6563 пункта. Минимальная цена 56,73 руб., максимальная - 57,0375 руб. Было заключено 6064 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 47881 млн руб., что на 490% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,7975 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 марта 2018 года 18:04
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (КЦ) и АО "Технический центр Интернет" (ТЦИ) за установление монопольно высоких цен при регистрации доменных имен в зонах .RU или .РФ, говорится в... читать дальше
.22 марта 2018 года 17:57
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей в размере 6,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок... читать дальше
.22 марта 2018 года 17:55
Комитет Госдумы по финансовому рынку в четверг рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект, который законодательно закрепляет обязанность аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о сделках, которые могут проводиться для легализации доходов или... читать дальше
.22 марта 2018 года 17:53
"Самаратранснефть-терминал" установила ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд руб. в размере 10%
ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") установило ставку 1-го купона 5-летних биржевых облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го... читать дальше
.22 марта 2018 года 17:45
Торги в четверг американские фондовые индексы начали снижением более чем на 1%. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск понизился на 272,94 пункта (1,1%) и составил 24409,37 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 26,09 пункта (0,96%) - до 2685,84 пункта.... читать дальше
.22 марта 2018 года 17:39
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для отказа Сбербанку в согласовании ходатайства о создании совместного предприятия с "Яндексом" на базе "Яндекс.Маркета", сообщил журналистам глава регулятора Игорь Артемьев. "Она будет согласована, у... читать дальше
.22 марта 2018 года 17:38
Финальный ориентир цены вторичного размещения бондов Роснефти объемом 2,8 млрд руб. - 100% от номинала
ПАО "НК "Роснефть" установило финальный ориентир цены вторичного размещение облигаций 7-8-й серий объемом 2,8 млрд рублей в размере 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,43%... читать дальше
.22 марта 2018 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5807 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9108 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,7225 руб.,... читать дальше
.22 марта 2018 года 17:21
Планы крупнейшего банка Швейцарии UBS Group AG перейти на финансовую отчетность в долларах США, а не швейцарских франках помогут кредитной организации избежать повышенной валютной волатильности, заявил гендиректор UBS Серджио Эрмотти на встрече с инвесторами в... читать дальше
.22 марта 2018 года 17:12
Индекс опережающих экономических показателей США вырос в феврале 2018 года на 0,6% после повышения на 0,8% в январе, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель. Аналитики ожидали подъем на 0,5%. Индекс...
.22 марта 2018 года 17:02
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против аэропорта "Шереметьево" из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к работе на "первой линии". "Аэропорт отчитался о выполнении предупреждения, но этого оказалось... читать дальше
.22 марта 2018 года 16:53
Доллар США дорожает в паре с евро, но дешевеет относительно иены. Европейская валюта начала дешеветь после публикации слабых статданных по экономике еврозоны. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в марте снизился до 55,3 пункта, минимального уровня за 14... читать дальше
.22 марта 2018 года 16:44
2 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-274 на 22 млрд 988,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.22 марта 2018 года 16:42
Дом.рф хочет освободить "РосКап" от обязанности раскрытия информации, предусмотренной законом о ценбумагах
Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) хочет освободить свой дочерний банк "Российский капитал" от обязанности раскрытия информации, предусмотренной законом о рынке ценных бумаг. Решение о направлении в ЦБ РФ соответствующего заявления было принято... читать дальше
.22 марта 2018 года 16:39
Министр финансов Антон Силуанов на встрече с президентом Владимиром Путиным перечислил приоритеты бюджетной политики: наращивание инвестиций в инфраструктуру, здравоохранение и образование. "Какие задачи в области бюджета? Конечно, это в первую очередь инфраструктура,... читать дальше
.22 марта 2018 года 16:31
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Совкомбанка и Росевробанка на уровне "BB-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочные рейтинги обоих банков подтверждены на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.