Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1955,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3319,88 млрд руб.

22 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 марта составили по Российской Федерации 1955,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1606,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2004,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1664,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 марта составили 3319,88 млрд руб. против 3657,823 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.