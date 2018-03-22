22 марта 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Март 2018
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Январь 2018
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Январь 2018
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Март 2018
|12:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Февраль 2018
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Март 2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 марта
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Февраль 2018
Это автоматическое сообщение.
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22 марта 2018 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,4/57,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 27 коп., Cредний курс продажи упал...
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22 марта 2018 года 16:01
Международные резервы России на 16 марта составили $455,4 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 9 марта международные резервы равнялись $455,2 млрд. Таким образом, за неделю они подросли на $0,2 млрд.
На предыдущей неделе резервы увеличились на $2,9... читать дальше
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22 марта 2018 года 16:00
За период с 12 по 18 марта 2018 года потребительские цены на бензин снова не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).
Цены на бензин стабильны уже 10 недель подряд.
Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 19 марта не... читать дальше
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22 марта 2018 года 15:53
ПАО НК "Роснефть" повысило ориентир цены вторичного размещение облигаций 7-8-й серий общим объемом 2 млрд 761,203 млн рублей до 100,00-100,15% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на... читать дальше
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22 марта 2018 года 15:52
Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице за неделю, завершившуюся 10 марта, сократилось на 57 тыс. - до 1,828 млн с пересмотренных 1,885 млн на предыдущей неделе, говорится в отчете министерства труда США.
Показатель является минимальным с конца... читать дальше
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22 марта 2018 года 15:43
ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в РФ 12 371 автомобиль, говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).
Речь идет о марках Mercedes-Benz С-/Е-класса и GL, проданных с 2011 по 2017 гг. Причиной отзыва является... читать дальше
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22 марта 2018 года 15:33
По итогам 2017 года чистая прибыль крупнейшей по капитализации страховой компании Китая - China Life Insurance Co. - выросла на 69%, или в 1,7 раза, благодаря, в частности, росту инвестиционного дохода.
Так, чистая прибыль в минувшем году составила 32,3 млрд юаней... читать дальше
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22 марта 2018 года 15:30
В пятницу, 23 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 2105,81 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 марта 2018 года 15:30
В пятницу, 23 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $18,56 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 марта 2018 года 15:30
В пятницу, 23 марта, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 100000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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22 марта 2018 года 15:24
Менеджмент "АЛРОСА" в июне планирует представить наблюдательному совету среднесрочный прогноз ликвидности, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель гендиректора алмазодобытчика Алексей Филипповский. На его основе может быть сформирована новая финансовая политика, которая... читать дальше
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22 марта 2018 года 15:22
Подготовка размещения двух траншей суверенных еврооблигаций РФ на $4 млрд обошлась Минфину в 0,05% от общего объема выпуска, следует из итоговой версии проспекта к сделке.
"Общий объем комиссий и расходов Российской Федерации в связи с выпуском евробондов составляет... читать дальше
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22 марта 2018 года 15:18
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей до 6,95-7,00% годовых с 6,95-7,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Данному ориентиру соответствует доходность... читать дальше
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22 марта 2018 года 15:18
ООО "Эбис" 26 марта планирует начать размещение по закрытой подписке коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го... читать дальше
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22 марта 2018 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2508 руб.
Минимальный курс евро составил 70,04 руб., максимальный -... читать дальше
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22 марта 2018 года 15:08
Банк Англии по итогам заседания 22 марта сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в заявлении Комитета по кредитно-денежной политике (MPC) ЦБ.
Вместе с тем сразу двое из девяти членов MPC, Иэн Маккаферти и Майкл Сондерс, высказались в ходе... читать дальше
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