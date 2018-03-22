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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5699 руб.
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Рост промроизводства в феврале замедлился до 1,5%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,5% после повышения на 2,9% в январе. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 2,7%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 1,3%
 
Правительство обсуждает повышение НДФЛ до 15%
Справедливая и стимулирующая налоговая система, обещанная президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может означать резкое повышение нагрузки на население. На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева...
 
Прокуроров могут допустить до банковской тайны
Прокурорам могут предоставить доступ к банковской тайне. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. А для того, чтобы это стало нормой, депутаты подготовили законопроект. Судя по нему, в ныне действующие законы будет внесена поправка,...
 
Концепция регулирования выбросов изменилась
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22 марта 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5699 руб.

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22 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 70,5699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,48 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
22 марта 2018 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 56,4/57,5 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,4/57,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 27 коп., Cредний курс продажи упал...
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22 марта 2018 года 16:01
Международные резервы РФ за неделю выросли на $200 млн
Международные резервы России на 16 марта составили $455,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 9 марта международные резервы равнялись $455,2 млрд. Таким образом, за неделю они подросли на $0,2 млрд.

На предыдущей неделе резервы увеличились на $2,9...    читать дальше
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22 марта 2018 года 16:00
Недельные цены на бензин ставят рекорды стабильности
За период с 12 по 18 марта 2018 года потребительские цены на бензин снова не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).

Цены на бензин стабильны уже 10 недель подряд.

Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 19 марта не...    читать дальше
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22 марта 2018 года 15:53
Роснефть повысила ориентир цены вторичного размещения бондов объемом 2,8 млрд руб. до 100,00-100,15%
ПАО НК "Роснефть" повысило ориентир цены вторичного размещение облигаций 7-8-й серий общим объемом 2 млрд 761,203 млн рублей до 100,00-100,15% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на...    читать дальше
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22 марта 2018 года 15:52
Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, упало до минимума с 1973 года
Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице за неделю, завершившуюся 10 марта, сократилось на 57 тыс. - до 1,828 млн с пересмотренных 1,885 млн на предыдущей неделе, говорится в отчете министерства труда США.

Показатель является минимальным с конца...    читать дальше
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22 марта 2018 года 15:43
Mercedes-Benz отзывает в РФ почти 12,4 тыс. автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности
ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в РФ 12 371 автомобиль, говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Речь идет о марках Mercedes-Benz С-/Е-класса и GL, проданных с 2011 по 2017 гг. Причиной отзыва является...    читать дальше
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22 марта 2018 года 15:33
Годовая чистая прибыль крупнейшего страховщика КНР выросла в 1,7 раза
По итогам 2017 года чистая прибыль крупнейшей по капитализации страховой компании Китая - China Life Insurance Co. - выросла на 69%, или в 1,7 раза, благодаря, в частности, росту инвестиционного дохода.

Так, чистая прибыль в минувшем году составила 32,3 млрд юаней...    читать дальше
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22 марта 2018 года 15:30
В пятницу, 23 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 2105,81 млн руб.
В пятницу, 23 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 2105,81 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 марта 2018 года 15:30
В пятницу, 23 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $18,56 млн
В пятницу, 23 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $18,56 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 марта 2018 года 15:30
В пятницу, 23 марта, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 100000,00 млн руб.
В пятницу, 23 марта, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 100000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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22 марта 2018 года 15:24
Менеджмент "АЛРОСА" в июне планирует представить набсовету прогноз ликвидности
Менеджмент "АЛРОСА" в июне планирует представить наблюдательному совету среднесрочный прогноз ликвидности, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель гендиректора алмазодобытчика Алексей Филипповский. На его основе может быть сформирована новая финансовая политика, которая...    читать дальше
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22 марта 2018 года 15:22
Размещение евробондов в рамках сделки по обмену обошлось Минфину РФ в $2 млн
Подготовка размещения двух траншей суверенных еврооблигаций РФ на $4 млрд обошлась Минфину в 0,05% от общего объема выпуска, следует из итоговой версии проспекта к сделке.

"Общий объем комиссий и расходов Российской Федерации в связи с выпуском евробондов составляет...    читать дальше
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22 марта 2018 года 15:18
"Икс 5 Финанс" сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 6,95-7,00%
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей до 6,95-7,00% годовых с 6,95-7,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Данному ориентиру соответствует доходность...    читать дальше
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22 марта 2018 года 15:18
ООО "Эбис" 26 марта начнет размещение коммерческих облигаций на 50 млн рублей
ООО "Эбис" 26 марта планирует начать размещение по закрытой подписке коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го...    читать дальше
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22 марта 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,2508 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2508 руб.

Минимальный курс евро составил 70,04 руб., максимальный -...    читать дальше
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22 марта 2018 года 15:08
Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0,5%
Банк Англии по итогам заседания 22 марта сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в заявлении Комитета по кредитно-денежной политике (MPC) ЦБ.

Вместе с тем сразу двое из девяти членов MPC, Иэн Маккаферти и Майкл Сондерс, высказались в ходе...    читать дальше
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