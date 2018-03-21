Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,4941 руб.

21 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,4941 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,35 руб., максимальный - 57,6 руб. Было заключено 9440 сделок. Объем торгов составил 45833,71 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,41 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.