Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5926 руб.

21 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6146 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5926 руб.

Минимальный курс евро составил 70,48 руб., максимальный - 70,7275 руб. Было заключено 3400 сделок. Объем торгов составил 21865,77 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,63 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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