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21 марта 2018 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 марта
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21 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 22 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2433,3 (-2,12) руб./грамм; на серебро - 30,04 (-0,17) руб./грамм; на платину - 1748,7 (-13,74) руб./грамм; на палладий - 1822,64 (-23,29) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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21 марта 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,18 пункта (0,793%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2309,36 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.21 марта 2018 года 19:34
Швейцарский банк UBS AG согласился выплатить $230 млн в рамках урегулирования претензий властей штата Нью-Йорк, связанных с продажей ипотечных облигаций в период до финансового кризиса 2008 года. Как сообщил генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман, штраф включает в... читать дальше
.21 марта 2018 года 19:26
ОО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") утвердило параметры двух выпусков биржевых облигаций серий 001Р-02 и 001Р-03 общим объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем выпусков составит по 1,5 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше
.21 марта 2018 года 19:25
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25434,316 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 151,126 млрд руб., или на...
.21 марта 2018 года 19:19
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Совкомбанка и Росевробанка на уровне "BB-". Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в сообщении... читать дальше
.21 марта 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,4528 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,4528 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.21 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0864 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0625 руб., максимальный - 9,1059... читать дальше
.21 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5851 руб. Минимальный курс евро составил 70,265 руб.,... читать дальше
.21 марта 2018 года 18:59
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К022 на уровне 7,11% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К022 пройдет 22 марта. Техническое размещение назначено на 23... читать дальше
.21 марта 2018 года 18:59
Рынок акций РФ, открывшийся нейтрально, завершил среду уверенным ростом на неоднозначном внешнем фоне. Фондовые индикаторы Европы снижались весь день. Азиатские фондовые индексы провели большую часть сессии в зеленой зоне, однако к концу торгов многие из них... читать дальше
.21 марта 2018 года 18:51
Россия с 1 июля 2017 года по 21 марта 2018 года экспортировала 37,7 млн тонн зерна, что на 40% больше, чем годом ранее (26,86 млн тонн), сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В том числе экспорт пшеницы вырос на 43% - до 29,4 млн тонн, ячменя - в 1,9... читать дальше
.21 марта 2018 года 18:43
Минкомсвязи рассчитывает в октябре запустить систему "независимый регистратор" действий при госзакупках
Минкомсвязи РФ планирует запустить систему "независимый регистратор" действий/бездействий участников госзакупок в октябре, следует из проектов правительственных постановлений. Подготовленные Минкомсвязи документы должны регламентировать работу "независимого... читать дальше
.21 марта 2018 года 18:32
В феврале т.г. пассажиропоток "Домодедово" снизился в годовом выражении примерно на 2,5% - до 1,77 млн человек (без учета детей до 2-х лет), следует из сообщения аэропорта. Внутренние перевозки через "Домодедово" упали на 3,2% - до 1,06 млн пассажиров, международные -... читать дальше
.21 марта 2018 года 18:23
В ходе заседания Общественного совета при Минэнерго глава министерства Александр Новак сообщил, что Минэнерго корректирует Энергостратегию с учетом решений по СПГ. "Энергостратегия находится в правительстве, согласована со всеми органами федеральной власти. Надеемся,... читать дальше
.21 марта 2018 года 18:15
В РФ увеличено число госкомпаний, обязанных выполнять нормативы о закупках товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, следует из сообщения, опубликованного... читать дальше
.21 марта 2018 года 18:07
Греф: налоговый маневр в нефтянке может осложнить компаниям обслуживание кредитов на модернизацию НПЗ
Глава Сбербанка Герман Греф опасается, что налоговый маневр в нефтяной отрасли может негативно сказаться на возможности компаний обслуживать кредиты, взятые на проведение модернизации НПЗ. "Нефтепеработчики еще больше боятся. И естественно, мы в этой теме тоже крайне... читать дальше
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