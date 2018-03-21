Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 марта

21 марта. FINMARKET.RU -РФ с 22 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2433,3 (-2,12) руб./грамм; на серебро - 30,04 (-0,17) руб./грамм; на платину - 1748,7 (-13,74) руб./грамм; на палладий - 1822,64 (-23,29) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,18 пункта (0,793%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2309,36 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Швейцарский банк UBS AG согласился выплатить $230 млн в рамках урегулирования претензий властей штата Нью-Йорк, связанных с продажей ипотечных облигаций в период до финансового кризиса 2008 года. Как сообщил генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман, штраф включает в... Как сообщил генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман, штраф включает в... читать дальше

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ОО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") утвердило параметры двух выпусков биржевых облигаций серий 001Р-02 и 001Р-03 общим объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем выпусков составит по 1,5 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Объем выпусков составит по 1,5 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25434,316 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 151,126 млрд руб., или на...

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Совкомбанка и Росевробанка на уровне "BB-". Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в сообщении... Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в сообщении... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,4528 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0864 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0625 руб., максимальный - 9,1059... Минимальный курс юаня составил 9,0625 руб., максимальный - 9,1059... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5851 руб. Минимальный курс евро составил 70,265 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,265 руб.,... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К022 на уровне 7,11% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К022 пройдет 22 марта. Техническое размещение назначено на 23... Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К022 пройдет 22 марта. Техническое размещение назначено на 23... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся нейтрально, завершил среду уверенным ростом на неоднозначном внешнем фоне. Фондовые индикаторы Европы снижались весь день. Фондовые индикаторы Европы снижались весь день. Азиатские фондовые индексы провели большую часть сессии в зеленой зоне, однако к концу торгов многие из них... Азиатские фондовые индексы провели большую часть сессии в зеленой зоне, однако к концу торгов многие из них... читать дальше

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Россия с 1 июля 2017 года по 21 марта 2018 года экспортировала 37,7 млн тонн зерна, что на 40% больше, чем годом ранее (26,86 млн тонн), сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В том числе экспорт пшеницы вырос на 43% - до 29,4 млн тонн, ячменя - в 1,9... В том числе экспорт пшеницы вырос на 43% - до 29,4 млн тонн, ячменя - в 1,9... читать дальше

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Минкомсвязи РФ планирует запустить систему "независимый регистратор" действий/бездействий участников госзакупок в октябре, следует из проектов правительственных постановлений. Подготовленные Минкомсвязи документы должны регламентировать работу "независимого... Подготовленные Минкомсвязи документы должны регламентировать работу "независимого... читать дальше

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В феврале т.г. пассажиропоток "Домодедово" снизился в годовом выражении примерно на 2,5% - до 1,77 млн человек (без учета детей до 2-х лет), следует из сообщения аэропорта. Внутренние перевозки через "Домодедово" упали на 3,2% - до 1,06 млн пассажиров, международные -... Внутренние перевозки через "Домодедово" упали на 3,2% - до 1,06 млн пассажиров, международные -... читать дальше

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В ходе заседания Общественного совета при Минэнерго глава министерства Александр Новак сообщил, что Минэнерго корректирует Энергостратегию с учетом решений по СПГ. "Энергостратегия находится в правительстве, согласована со всеми органами федеральной власти. Надеемся,... "Энергостратегия находится в правительстве, согласована со всеми органами федеральной власти. Надеемся,... читать дальше

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В РФ увеличено число госкомпаний, обязанных выполнять нормативы о закупках товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, следует из сообщения, опубликованного... читать дальше

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Глава Сбербанка Герман Греф опасается, что налоговый маневр в нефтяной отрасли может негативно сказаться на возможности компаний обслуживать кредиты, взятые на проведение модернизации НПЗ. "Нефтепеработчики еще больше боятся. И естественно, мы в этой теме тоже крайне... "Нефтепеработчики еще больше боятся. И естественно, мы в этой теме тоже крайне... читать дальше

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