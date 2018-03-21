.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 22 марта в размере 70,5699 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промроизводства в феврале замедлился до 1,5%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,5% после повышения на 2,9% в январе. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 2,7%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 1,3%
 
Необходим немедленный запуск реформы госуправления - Кудрин
Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин полагает, что главная задача будущего правительства - немедленный запуск реформы госуправления. " Государство должно меняться - во-первых, показывать хороший пример всей стране;...
 
Медведев сохранит посты и лидера партии, и премьера - газета
Большинство опрошенных собеседников в "Единой России" и ее фракции в Госдуме признаются, что не видят признаков перемен, и считают, что Дмитрий Медведев сохранит посты и лидера партии, и премьера, пишут "Ведомости". Масштабные замены губернаторов...
 
Количество жилья, сданного "индивидуалами", удвоилось
За год количество жилья, сданного индивидуальными застройщиками, практически удвоилось, при этом в прошлом ноябре произошло уникальное событие: частный сектор впервые за три года обогнал строительные компании. Эксперты связывают резкий рост личного...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 марта 2018 года 12:20

ЦБ РФ установил курс евро с 22 марта в размере 70,5699 руб.

 0
21 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 70,5699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,48 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 марта 2018 года 14:56
Медведев призвал определиться с подходом к завершению налогового маневра в "нефтянке"
К завершению налогового маневра в нефтяной отрасли есть разные подходы, необходимо с ними определиться, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Некоторые наши новации работают, некоторые идеи еще только предстоит окончательно обсудить - ради чего, в том числе, мы...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 14:54
Мосбиржа зарегистрировала облигации МФК "4финанс" серии БО-01 на 200 млн рублей
Московская биржа" 20 марта зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО МФК "4финанс" серии БО-01 объемом 200 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 14:48
Большинство рынков акций Азии ушло в минус к концу сессии в среду
Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона провели большую часть сессии в среду в зеленой зоне, однако к концу торгов многие из них снизились из-за опасений, связанных с ужесточением регулирования в материковом Китае, особенно в сфере страхования, сообщает...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 21 марта растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,45 пункта (0,587%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2304,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2316,08 (+1,09%) пункта,...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 14:41
Власти ЕС одобрили сделку Bayer и Monsanto
Европейская комиссия (ЕК) в среду одобрила с рядом условий сделку по покупке германской химкомпанией Bayer AG американской Monsanto Co., мирового лидера в биотехнологии растений, говорится в пресс-релизе ведомства.

Bayer и Monsanto объявили о слиянии в рамках сделки...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 14:34
Московские чиновники предлагают пересмотреть условия медстраховки для тех, кто не прошел вовремя диспансеризацию
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников считает, что условия медицинской страховки человека, не прошедшего вовремя диспансеризацию, могут быть пересмотрены.

"Если человек не прошёл диспансеризацию вовремя, условия его медицинской...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 14:27
ПФР передаст НПФам почти 163 млрд руб. накоплений по итогам переходной кампании 2017 г.
Пенсионный фонд РФ (ПФР) передаст негосударственным пенсионным фондам (НПФ) 162,9 млрд рублей пенсионных накоплений граждан по итогам переходной кампании 2017 года, сообщил журналистам глава ПФР Антон Дроздов.

Потери граждан от досрочного перехода физлиц из...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 14:21
Медведев: налоговой системе нужна определенная настройка
Премьер России Дмитрий Медведев, открывая сегодня совещание по экономическим вопросам, заявил о необходимости настройки налоговой системы, в том числе в связи с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

"Экономика развивается, и есть большие...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 14:15
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО выросла за год в 2 раза
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2 раза, до 418,8 млрд руб., показатель за четвертый квартал вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 120,5 млрд руб., следует из отчета компании.

Значительное влияние на величину и...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 14:07
Украина прекращает действие программы экономического сотрудничества с РФ
Правительство Украины на заседании 21 марта поддержало предложение Минэкономразвития страны о прекращении действия Программы экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на 2011-2020 годы. Об этом сообщается на сайте правительства Украины.

Как...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 14:00
Квартальная EBITDA "ФосАгро" снизилась на 5%
EBITDA "ФосАгро" в 4-м квартале 2017 года составила 12,8 млрд рублей ($219 млн), снизившись в рублях на 5% год к году и на 6% к предыдущему кварталу, сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали сохранения EBITDA компании на уровне III квартала -...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 13:52
В Москве средняя зарплата врача достигла 135 тыс. руб. - заммэра
Средняя зарплата московского врача по итогам января-февраля достигла 135 тысяч рублей, сообщил в среду на пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 13:44
БКС рекомендует инвесторам участвовать в размещении нового выпуска рублевых облигаций Х5
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует инвесторам участвовать в размещении облигаций ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в обзоре аналитиков БКС Марии Радченко и Марата Ибрагимова.

Сбор заявок состоится 22...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 13:44
Китайский автопроизводитель Geely более чем в 2 раза увеличил годовую чистую прибыль
По итогам 2017 года китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Ltd., владеющий шведской Volvo Cars Corp., увеличил чистую прибыль более чем в 2 раза - до 10,63 млрд юаней ($1,68 млрд) против 5,11 млрд юаней в 2016 году, говорится в сообщении компании.

Рост...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 13:37
Lloyd's of London впервые за 6 лет получил годовой убыток
По итогам 2017 года крупнейший и старейший страховой рынок мира Lloyd's of London получил первый за 6 лет доналоговый убыток из-за рекордных потерь страховщиков всего мира в связи со стихийными бедствиями.

Так, доналоговый убыток Lloyd's составил 2 млрд фунтов...    читать дальше
.
21 марта 2018 года 13:29
Путин и Трамп согласны, что количество проблемных вопросов между РФ и США требует проведения саммита - Песков
В Кремле заявили, что состоявшийся накануне телефонный разговор президентов РФ и США был связан с намерением Дональда Трампа поздравить российского лидера Владимира Путина с победой на выборах, но воздержались от комментариев по поводу того, как шла подготовка этого разговора в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.