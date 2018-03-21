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К завершению налогового маневра в нефтяной отрасли есть разные подходы, необходимо с ними определиться, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Некоторые наши новации работают, некоторые идеи еще только предстоит окончательно обсудить - ради чего, в том числе, мы... "Некоторые наши новации работают, некоторые идеи еще только предстоит окончательно обсудить - ради чего, в том числе, мы... читать дальше

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Московская биржа" 20 марта зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО МФК "4финанс" серии БО-01 объемом 200 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона провели большую часть сессии в среду в зеленой зоне, однако к концу торгов многие из них снизились из-за опасений, связанных с ужесточением регулирования в материковом Китае, особенно в сфере страхования, сообщает... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,45 пункта (0,587%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2304,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2316,08 (+1,09%) пункта,... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) в среду одобрила с рядом условий сделку по покупке германской химкомпанией Bayer AG американской Monsanto Co., мирового лидера в биотехнологии растений, говорится в пресс-релизе ведомства. Bayer и Monsanto объявили о слиянии в рамках сделки... Bayer и Monsanto объявили о слиянии в рамках сделки... читать дальше

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников считает, что условия медицинской страховки человека, не прошедшего вовремя диспансеризацию, могут быть пересмотрены. "Если человек не прошёл диспансеризацию вовремя, условия его медицинской... "Если человек не прошёл диспансеризацию вовремя, условия его медицинской... читать дальше

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Пенсионный фонд РФ (ПФР) передаст негосударственным пенсионным фондам (НПФ) 162,9 млрд рублей пенсионных накоплений граждан по итогам переходной кампании 2017 года, сообщил журналистам глава ПФР Антон Дроздов. Потери граждан от досрочного перехода физлиц из... Потери граждан от досрочного перехода физлиц из... читать дальше

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Премьер России Дмитрий Медведев, открывая сегодня совещание по экономическим вопросам, заявил о необходимости настройки налоговой системы, в том числе в связи с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. "Экономика развивается, и есть большие... "Экономика развивается, и есть большие... читать дальше

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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2 раза, до 418,8 млрд руб., показатель за четвертый квартал вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 120,5 млрд руб., следует из отчета компании. Значительное влияние на величину и... Значительное влияние на величину и... читать дальше

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Правительство Украины на заседании 21 марта поддержало предложение Минэкономразвития страны о прекращении действия Программы экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на 2011-2020 годы. Об этом сообщается на сайте правительства Украины. Как... Как... читать дальше

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EBITDA "ФосАгро" в 4-м квартале 2017 года составила 12,8 млрд рублей ($219 млн), снизившись в рублях на 5% год к году и на 6% к предыдущему кварталу, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали сохранения EBITDA компании на уровне III квартала -... Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали сохранения EBITDA компании на уровне III квартала -... читать дальше

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Средняя зарплата московского врача по итогам января-февраля достигла 135 тысяч рублей, сообщил в среду на пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. "По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача... "По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача... читать дальше

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"БКС Глобал Маркетс" рекомендует инвесторам участвовать в размещении облигаций ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в обзоре аналитиков БКС Марии Радченко и Марата Ибрагимова. Сбор заявок состоится 22... Сбор заявок состоится 22... читать дальше

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По итогам 2017 года китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Ltd., владеющий шведской Volvo Cars Corp., увеличил чистую прибыль более чем в 2 раза - до 10,63 млрд юаней ($1,68 млрд) против 5,11 млрд юаней в 2016 году, говорится в сообщении компании. Рост... Рост... читать дальше

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По итогам 2017 года крупнейший и старейший страховой рынок мира Lloyd's of London получил первый за 6 лет доналоговый убыток из-за рекордных потерь страховщиков всего мира в связи со стихийными бедствиями. Так, доналоговый убыток Lloyd's составил 2 млрд фунтов... Так, доналоговый убыток Lloyd's составил 2 млрд фунтов... читать дальше

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В Кремле заявили, что состоявшийся накануне телефонный разговор президентов РФ и США был связан с намерением Дональда Трампа поздравить российского лидера Владимира Путина с победой на выборах, но воздержались от комментариев по поводу того, как шла подготовка этого разговора в... читать дальше

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