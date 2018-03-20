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20 марта 2018 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 марта
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20 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2435,42 (+8,33) руб./грамм; на серебро - 30,21 (-0,27) руб./грамм; на платину - 1762,44 (+19,42) руб./грамм; на палладий - 1845,93 (+1,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.20 марта 2018 года 19:15
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.20 марта 2018 года 19:15
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.20 марта 2018 года 18:34
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