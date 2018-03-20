Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 марта

20 марта. FINMARKET.RU -РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2435,42 (+8,33) руб./грамм; на серебро - 30,21 (-0,27) руб./грамм; на платину - 1762,44 (+19,42) руб./грамм; на палладий - 1845,93 (+1,14) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,46 пункта (0,415%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2291,18 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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ООО "ДОК-15" (Московская область) приняло решение 20 марта досрочно погасить выпуск облигаций 1-й серии объемом 1,816 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось, компания 5 марта в рамках оферты приобрела 1 млн 815 тыс. 999 облигаций 1-й серии по цене... Как сообщалось, компания 5 марта в рамках оферты приобрела 1 млн 815 тыс. 999 облигаций 1-й серии по цене... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 25283,190 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 129,521 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7038 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 285 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1268 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0829 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,0829 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 295 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,021 руб. Минимальный курс евро составил 70,52 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,52 руб.,... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К020 на уровне 7,13% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К020 пройдет 21 марта. Техническое размещение назначено на 22... Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К020 пройдет 21 марта. Техническое размещение назначено на 22... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вслед за раллирующей нефтью и растущей фондовой Европой, динамику индекса МосБиржи сдерживало укрепление рубля. В Азии преобладала негативная динамика индексов. В Азии преобладала негативная динамика индексов. Между тем в Европе индексы росли. Между тем в Европе индексы росли. Фондовый рынок США... Фондовый рынок США... читать дальше

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В ходе состоявшегося по инициативе американской стороны телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждались, в том числе, вопросы экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля. "При обмене мнениями по вопросам... "При обмене мнениями по вопросам... читать дальше

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Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект, который регулирует порядок обращения именных сберегательных (для физлиц и предпринимателей) и депозитных (для юрлиц) сертификатов, исключив норму о действии данных... читать дальше

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"Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА) в 2018 году прогнозирует 5,5-процентный рост авиаперевозок в РФ, следует из сообщения агентства. "В 2018 году объем пассажирских авиаперевозок может обновить рекорд и достичь 131 млн человек. Способствовать этому... "В 2018 году объем пассажирских авиаперевозок может обновить рекорд и достичь 131 млн человек. Способствовать этому... читать дальше

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Цены на нефть основных мировых марок усилили активный подъем в ходе торгов во вторник и достигли максимума с конца февраля на оптимизме по поводу успешности мер ОПЕК+ по снижению предложения на мировом рынке топлива. Возобновившееся усиление напряженности в отношениях... Возобновившееся усиление напряженности в отношениях... читать дальше

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Россия в этом сельхозгоду (июль 2017-июнь 2018 гг.) экспортирует рекордные 1,3 млн тонн гороха, который пользуется хорошим спросом на мировом рынке, прогнозирует генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. В прошлом сельхозгоду экспорт гороха составил... В прошлом сельхозгоду экспорт гороха составил... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против аэропорта "Домодедово" из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к работе на "первой линии". "Возбуждено дело в отношении ООО "Домодедово пэссенджер терминал" по... "Возбуждено дело в отношении ООО "Домодедово пэссенджер терминал" по... читать дальше

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Доходы от оказания услуг связи в России выросли в 2017 году на 3,1% по сравнению с 2016 годом и составили 1,74 трлн рублей, говорится в материалах Минкомсвязи. В 2016 году объем доходов от оказания услуг связи показывал снижение по сравнению с показателем 2015 года.... В 2016 году объем доходов от оказания услуг связи показывал снижение по сравнению с показателем 2015 года.... читать дальше

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ПАО "МТС" установило ставку 11-14-го купонов по облигациям серии БО-01 в размере 6,85% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в апреле 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона... Компания завершила размещение облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в апреле 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона... читать дальше

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