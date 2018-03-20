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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 21 марта в размере 71,2347 руб.
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Рост промроизводства в феврале замедлился до 1,5%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,5% после повышения на 2,9% в январе. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 2,7%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 1,3%
 
В НК хотят дополнительно включить 6 обязательных платежей
Минфин РФ предлагает включить в Налоговый кодекс (НК) сборы в систему "Платон", отчисления операторов связи, плату за негативное воздействие на окружающую среду, экологический, курортный и утилизационный сборы. Включение этих сборов в НК РФ будет...
 
Минэкономразвития возьмет в "Сити" не всех
Минэкономразвития в преддверии переезда в деловой центр "Москва-Сити" планирует сократить сотрудников, рассказали "Известиям" два федеральных чиновника, сотрудники ведомства и один бывший работник министерства. В октябре 2017 года министр...
 
Банки не должны сразу отказывать клиентам из черных списков
Финансисты должны проводить тщательный анализ клиентов из черных списков. Перед тем как принять решение об отказе в обслуживании, кредитная организация должна выяснить причину, по которой гражданину или компании отказали в заключении договора в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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20 марта 2018 года 13:24

ЦБ РФ установил курс евро с 21 марта в размере 71,2347 руб.

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20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 71,2347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,98 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
20 марта 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,2072 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2072 руб.

Минимальный курс евро составил 71 руб., максимальный -...    читать дальше
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20 марта 2018 года 15:01
Состояние гендиректора Facebook сократилось примерно на $5 млрд после обвала акций компании
Состояние основателя и гендиректора Facebook Inc. Марка Цукерберга сократилось примерно на $5 млрд после вчерашнего обвала стоимости акций компании, но потери могли бы быть еще больше, если бы он не распродавал свой пакет в этом году, пишет MarketWatch.

По итогам сессии...    читать дальше
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20 марта 2018 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 марта
ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2435,42 (+8,33) руб./грамм; на серебро - 30,21 (-0,27) руб./грамм; на платину - 1762,44 (+19,42) руб./грамм; на палладий - 1845,93 (+1,14) руб./грамм.

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20 марта 2018 года 14:53
В этом году уровень потерь российских банков по кредитам составит 2-2,5% портфеля, доля проблемных ссуд - 8-10%, считают в S&P
Эксперты междунароодного рейтингового агентства S&P считают, что уровень списания проблемных кредитов российских банков в 2018 году может составить 2,0-2,5% от совокупных портфелей сектора, доля проблемных ссуд (просроченных свыше 90 дней) - 8-10%.

"На наш взгляд, в...    читать дальше
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20 марта 2018 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 20 марта снижается
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,07 пункта (0,222%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2276,65 пункта. Максимальное...    читать дальше
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20 марта 2018 года 14:43
Эксперты оценивают инвестиции в нефтедобычу в Северном море в 2018 г. в $7 млрд
Инвестиции в разработку месторождений в Северном море в текущем году могут составить максимальные с 2013 года 5 млрд фунтов стерлингов ($7 млрд), могут быть реализованы до 16 нефтяных и газовых проектов в регионе, благодаря чему объем добычи повысится на 5% в нефтяном...    читать дальше
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20 марта 2018 года 14:38
Оптимистичная оценка мер ОПЕК+ ускорила рост цен нефти
Цены на нефть основных мировых марок активно поднимаются в ходе торгов во вторник. Рынок оптимистично оценивает меры ОПЕК+ по снижению предложения на мировом рынке топлива.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:17 в понедельник...    читать дальше
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20 марта 2018 года 14:34
Eni планирует сократить добычу нефти в Ливии к 2021 году на 37,5%
Итальянский нефтегазовый концерн Eni будет сокращать добычу нефти в Ливии к 2021 году на 37,5% по сравнению с текущим уровнем, сообщает ливийская пресса со ссылкой на главного исполнительного директора концерна Клаудио Дескальци. Выступая на прошлой неделе в Лондоне с...    читать дальше
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20 марта 2018 года 14:25
Минфин РФ готов на регулярной основе проводить аукционы по ОФЗ-ИН - замминистра
Минфин России видит спрос участников рынка на облигации федерального займа с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН), готов на регулярной основе проводить аукционы, на которых предлагаются эти бумаги, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

Последний аукцион по размещению...    читать дальше
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20 марта 2018 года 14:16
Песков: у США маниакальное желание "заставить Россию за что-то платить"
В Кремле сожалеют в связи с маниакальным желанием США "заставить Россию за что-то платить", Москва всегда платит по своим счетам, но чужих оплачивать не собирается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, можно лишний раз выразить сожаление в...    читать дальше
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20 марта 2018 года 14:07
S&P прогнозирует рост розничного кредитования в РФ в 2018 году на уровне 13-15%, корпоративного - 4-6%
Аналитики рейтингового агентства S&P считают, что риски розничного кредитования в России пока не вызывают существенных опасений. Но риски могут появиться при росте ипотечного кредитования темпами свыше 1% ВВП в год и потребительского кредитования более 20% в год.

"В...    читать дальше
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20 марта 2018 года 14:02
ЦБ РФ доразместил купонные облигации 6-го выпуска на 143,9 млрд рублей
ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации (КОБР) шестого выпуска (4-06-22BR1-7) в объеме 143 млрд 910 млн рублей по номиналу, сообщается в информации на сайте Банка России.

Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 143,910 млрд рублей. Спрос по номиналу...    читать дальше
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20 марта 2018 года 13:58
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей декодирования
Мессенджер Telegram не может выполнить требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей, заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев.

"На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей) Telegram не...    читать дальше
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20 марта 2018 года 13:54
ООО "Эбис" утвердил параметры выпуска коммерческих облигаций КО-ПО2
ООО "Эбис" утвердило параметры выпуска коммерческих облигаций серии КО-ПО2, размещаемых в рамках программы облигаций, зарегистрированной ранее, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составит 50 млн рублей. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Срок...    читать дальше
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20 марта 2018 года 13:50
Систему весогабаритного контроля грузовиков на федеральных дорогах Минтранс РФ будет разворачивать поэтапно
Минтранс РФ будет поэтапно разворачивать систему весогабаритного контроля грузовых автомобилей на федеральных дорогах, заявил первый замглавы министерства Евгений Дитрих.

"Мы по этой концепции (весогабаритного контроля) предполагаем несколько этапов разворачивания...    читать дальше
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20 марта 2018 года 13:48
"Бизнес консалтинг" установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 9%
ООО "Бизнес консалтинг" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, компания установила порядок определения ставки 5-10-го купонов облигаций серии БО-01 в марте прошлого года. Ставка купонов...    читать дальше
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