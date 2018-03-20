ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 марта в размере 57,7033 руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 57,7033 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,12 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2072 руб. Минимальный курс евро составил 71 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 71 руб., максимальный -... читать дальше

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Состояние основателя и гендиректора Facebook Inc. Марка Цукерберга сократилось примерно на $5 млрд после вчерашнего обвала стоимости акций компании, но потери могли бы быть еще больше, если бы он не распродавал свой пакет в этом году, пишет MarketWatch. По итогам сессии... По итогам сессии... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2435,42 (+8,33) руб./грамм; на серебро - 30,21 (-0,27) руб./грамм; на платину - 1762,44 (+19,42) руб./грамм; на палладий - 1845,93 (+1,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Эксперты междунароодного рейтингового агентства S&P считают, что уровень списания проблемных кредитов российских банков в 2018 году может составить 2,0-2,5% от совокупных портфелей сектора, доля проблемных ссуд (просроченных свыше 90 дней) - 8-10%. "На наш взгляд, в... "На наш взгляд, в... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,07 пункта (0,222%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2276,65 пункта. Максимальное... читать дальше

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Инвестиции в разработку месторождений в Северном море в текущем году могут составить максимальные с 2013 года 5 млрд фунтов стерлингов ($7 млрд), могут быть реализованы до 16 нефтяных и газовых проектов в регионе, благодаря чему объем добычи повысится на 5% в нефтяном... читать дальше

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Цены на нефть основных мировых марок активно поднимаются в ходе торгов во вторник. Рынок оптимистично оценивает меры ОПЕК+ по снижению предложения на мировом рынке топлива. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:17 в понедельник... Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:17 в понедельник... читать дальше

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Итальянский нефтегазовый концерн Eni будет сокращать добычу нефти в Ливии к 2021 году на 37,5% по сравнению с текущим уровнем, сообщает ливийская пресса со ссылкой на главного исполнительного директора концерна Клаудио Дескальци. Выступая на прошлой неделе в Лондоне с... читать дальше

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Минфин России видит спрос участников рынка на облигации федерального займа с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН), готов на регулярной основе проводить аукционы, на которых предлагаются эти бумаги, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. Последний аукцион по размещению... Последний аукцион по размещению... читать дальше

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В Кремле сожалеют в связи с маниакальным желанием США "заставить Россию за что-то платить", Москва всегда платит по своим счетам, но чужих оплачивать не собирается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, можно лишний раз выразить сожаление в... "Конечно, можно лишний раз выразить сожаление в... читать дальше

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Аналитики рейтингового агентства S&P считают, что риски розничного кредитования в России пока не вызывают существенных опасений. Но риски могут появиться при росте ипотечного кредитования темпами свыше 1% ВВП в год и потребительского кредитования более 20% в год. "В... "В... читать дальше

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ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации (КОБР) шестого выпуска (4-06-22BR1-7) в объеме 143 млрд 910 млн рублей по номиналу, сообщается в информации на сайте Банка России. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 143,910 млрд рублей. Спрос по номиналу... Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 143,910 млрд рублей. Спрос по номиналу... читать дальше

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Мессенджер Telegram не может выполнить требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей, заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев. "На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей) Telegram не... "На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей) Telegram не... читать дальше

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ООО "Эбис" утвердило параметры выпуска коммерческих облигаций серии КО-ПО2, размещаемых в рамках программы облигаций, зарегистрированной ранее, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составит 50 млн рублей. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Срок... Объем выпуска составит 50 млн рублей. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Срок... читать дальше

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Минтранс РФ будет поэтапно разворачивать систему весогабаритного контроля грузовых автомобилей на федеральных дорогах, заявил первый замглавы министерства Евгений Дитрих. "Мы по этой концепции (весогабаритного контроля) предполагаем несколько этапов разворачивания... "Мы по этой концепции (весогабаритного контроля) предполагаем несколько этапов разворачивания... читать дальше

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ООО "Бизнес консалтинг" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, компания установила порядок определения ставки 5-10-го купонов облигаций серии БО-01 в марте прошлого года. Ставка купонов... Как сообщалось, компания установила порядок определения ставки 5-10-го купонов облигаций серии БО-01 в марте прошлого года. Ставка купонов... читать дальше

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