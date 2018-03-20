ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,5521 руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 57,5521 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,79 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,88 пункта (0,561%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2281,72 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Сбербанк" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Также агентство подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций банка (БО-19, 001Р-03R, 001Р-04R) на... Также агентство подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций банка (БО-19, 001Р-03R, 001Р-04R) на... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К019 на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К019 пройдет 20 марта. Техническое размещение назначено на 21... Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К019 пройдет 20 марта. Техническое размещение назначено на 21... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25412,711 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 93,511 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи не изменился и составил 9,0983 руб. Минимальный курс юаня составил 9,085 руб., максимальный - 9,1639 руб. Было заключено 58 сделок. Объем торгов составил 233,42 млн руб., что на 10%... Минимальный курс юаня составил 9,085 руб., максимальный - 9,1639 руб. Было заключено 58 сделок. Объем торгов составил 233,42 млн руб., что на 10%...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1653 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0177 руб. Минимальный курс евро составил 70,5175 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,5175 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1940 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7748 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 10-14-го купонов облигаций 6-й серии в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 36,4 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 36,4 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше

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Рынок акций в понедельник завершил торги снижением, находясь под давлением продавцов на фоне негативной динамики мировых площадок в преддверии роста ставки Федрезерва США В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов (Япония снизилась на 0,9%, Китай вырос... В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов (Япония снизилась на 0,9%, Китай вырос... читать дальше

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Общий объем китайских инвестиций в зарубежную недвижимость в 2017 году составил рекордные $39,5 млрд, увеличившись на 8% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные канадской консалтинговой фирмы Colliers International. При этом покупки недвижимости в США... При этом покупки недвижимости в США... читать дальше

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ПАО "Уралкалий" установило ставку 4-го купона облигации серий ПБО-01-В и ПБО-02-В объемом $400 млн каждая в размере 7,21363% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания в сентябре 2016 года разместила в рамках программы бонды серий ПБО-01-В и ПБО-02-В общим... Компания в сентябре 2016 года разместила в рамках программы бонды серий ПБО-01-В и ПБО-02-В общим... читать дальше

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Регулятор рынка ценных бумаг Гонконга вмешался в процесс первичного размещения токенов (Initial Coin Offering, ICO), вынудив компанию Black Cell Technology прекратить продажу цифровой валюты гонконгским инвесторам, пишет газета Financial Times. Black Cell согласилась... Black Cell согласилась... читать дальше

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Правительство РФ приняло сторону Банка России в вопросе отмены обязательной репатриации экспортной выручки, выступавшего против этого. "Есть разные позиции. Позиция ЦБ и позиция наша. В правительстве было рассмотрение, была поддержана позиция ЦБ, что отмена репатриации... "Есть разные позиции. Позиция ЦБ и позиция наша. В правительстве было рассмотрение, была поддержана позиция ЦБ, что отмена репатриации... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-8-го купона инфраструктурных биржевых облигаций 33-34-й серий в размере 3,5% годовых, говорится в сообщениях компании. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 17,45 рубля на одну бумагу номиналом 1... Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 17,45 рубля на одну бумагу номиналом 1... читать дальше

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Минфин РФ с 21 марта сможет предлагать на аукционах облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 RFMS на общую сумму 150 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Дата начала размещения облигаций - 21 марта 2018 года. Дата... Дата начала размещения облигаций - 21 марта 2018 года. Дата... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) объявил о размещении облигации серий ПБО-001Р-К019, ПБО-001Р-К020 и ПБО-001Р-К022 объемом по 20 млрд рублей каждая, говорится в сообщениях кредитной организации. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К019 пройдет 20 марта, серии ПБО-001Р-К020 - 21... Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К019 пройдет 20 марта, серии ПБО-001Р-К020 - 21... читать дальше

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