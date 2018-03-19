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19 марта 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0983 руб.

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19 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи не изменился и составил 9,0983 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,085 руб., максимальный - 9,1639 руб. Было заключено 58 сделок. Объем торгов составил 233,42 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,158 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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