Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,6915 руб.

19 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1867 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6915 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,4525 руб., максимальный - 58,03 руб. Было заключено 13104 сделки. Объем торгов составил 71829,25 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,935 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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