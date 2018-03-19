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Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по МСФО в 2017 году составил $113 млн против $206,8 чистой прибыли в 2016 г. Валовая выручка увеличилась на 3,4%, до $1,435 млрд. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте снизилась на 7,4%, до $1,058 млрд, сообщила... Валовая выручка увеличилась на 3,4%, до $1,435 млрд. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте снизилась на 7,4%, до $1,058 млрд, сообщила... читать дальше

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НГ банк (Евразия) установил ставку 9-20-го купонов облигаций серии БО-01 в размере 7,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк завершил размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. По итогам маркетинга... Банк завершил размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. По итогам маркетинга... читать дальше

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Россия в феврале 2018 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 9,5% по сравнению с февралем 2017 года, сообщил Росстат. По сравнению с январем 2018 года выпуск золота вырос на 40,4%. По сравнению с январем 2018 года выпуск золота вырос на 40,4%. Всего за первые 2... Всего за первые 2...

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В прошлом году Венесуэла погасила $1,5 млрд долга перед "Роснефтью" за предоплаты, выданные в 2014 году, следует из презентации компании. На конец 2014 года объем предоплат составил $4 млрд. С учетом $270 млн, выплаченных Венесуэлой в 2016 году, на конец 2017 года... На конец 2014 года объем предоплат составил $4 млрд. С учетом $270 млн, выплаченных Венесуэлой в 2016 году, на конец 2017 года... читать дальше

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Росбанк установил ставку 8-го купона облигаций серии А7 в размере 5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Размер выплаты по купону составит 25,07 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 25,07 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил 10-летние облигации серии А7 объемом 10... Банк разместил 10-летние облигации серии А7 объемом 10... читать дальше

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Уверенная победа Владимира Путина на президентских выбора 18 марта дает ему возможности для маневра, с одной стороны, но снижает стимулы к изменениям, с другой, считают аналитики Альфа-банка. По предварительной оценке, пишут аналитики банка, Владимир Путин получил 77%... По предварительной оценке, пишут аналитики банка, Владимир Путин получил 77%... читать дальше

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В Госдуму внесен законопроект, наделяющий прокуратуру полномочиями по получению информации в банках о движениях по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), а также по операциям, счетам и вкладам физлиц. Авторы законопроекта - первый зампред... Авторы законопроекта - первый зампред... читать дальше

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овет директоров Газпромбанка (ГПБ) утвердил две программы биржевых облигаций серий 001Р и 002Р на общую сумму до 275 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. В рамках бессрочной программы серии 001Р объемом до 250 млрд рублей бумаги могут размещаться на... В рамках бессрочной программы серии 001Р объемом до 250 млрд рублей бумаги могут размещаться на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1867 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6915 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,4525 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 57,4525 руб.,... читать дальше

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Россия с начала года (по 11 марта) импортировала 4,8 тыс. тонн сыра, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В то же время поставки сливочного масла снизились с 5,5 тыс. тонн за... В то же время поставки сливочного масла снизились с 5,5 тыс. тонн за... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в понедельник в ожидании заседания ФРС. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск в понедельник снизился на 181,08 пункта (0,73%) и составил 24765,43 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск в понедельник снизился на 181,08 пункта (0,73%) и составил 24765,43 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 18,22... Standard & Poor's 500 уменьшился на 18,22... читать дальше

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Объем национального долга США впервые превысил $21 трлн, свидетельствуют официальные данные правительства. На 15 марта он составлял свыше $21 трлн 31,067 млрд. На 15 марта он составлял свыше $21 трлн 31,067 млрд. Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого года. Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого года.

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Великобритания и Европейский союз достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit, сообщают в понедельник британские СМИ. Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что достигнутые с Великобританией договоренности стали... Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что достигнутые с Великобританией договоренности стали... читать дальше

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Киевский "БМ банк" (украинская "дочка" ВТБ) объявил о прекрашении банковской деятельности. Ранее ВТБ (единственный акционер БМ-банка) принял стратегию об оптимизации присутствия на Украине, в рамках стратегии был разработан план прекращения банковской деятельности... Ранее ВТБ (единственный акционер БМ-банка) принял стратегию об оптимизации присутствия на Украине, в рамках стратегии был разработан план прекращения банковской деятельности... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 10-11-го купонов облигаций 22-й серии в размере 6,6% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплат при погашении каждого из этих купонов составит 32,91 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс.... Размер выплат при погашении каждого из этих купонов составит 32,91 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше

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Россия в январе-феврале 2018 года снизила производство электроэнергии на 0,1% - до 201 млрд квтч, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В том числе, на 9,8% упало количество произведенной энергии атомными станциями - до 33,3 млрд квтч.... В том числе, на 9,8% упало количество произведенной энергии атомными станциями - до 33,3 млрд квтч.... читать дальше

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