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17 марта 2018 года 08:22
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,8099 руб.
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17 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 70,8099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,48 коп.
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17 марта 2018 года 16:31
В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химвеществ с кодовым названием "Новичок" - М.Захарова
В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок", заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена... читать дальше
.17 марта 2018 года 16:27
"Газпром" и Siemens подписали контракт на поставку оборудования для Грозненской ТЭС, сообщила российская компания. Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины, говорится в... читать дальше
.17 марта 2018 года 15:45
Спецназ Великобритании и Франции скрыто работает на территории Сирии наряду с американским, это прямое вовлечение этих сил в конфликт, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Что касается "прокси-войны", то она, наверное имеет место на стороне оппозиции. Потому что на земле... читать дальше
.17 марта 2018 года 14:45
Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу, приводит Sky News аявление МИД Британии. "Ответ России не меняет обстоятельства дела - покушение на убийство двух человек на территории... читать дальше
.17 марта 2018 года 14:17
Министерство иностранных дел РФ отозвало согласие на использование здания генерального консульства Великобритании в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в дипломатических кругах. "В ответ на действия британской стороны вместе с согласием на открытие и работу генерального... читать дальше
.17 марта 2018 года 14:14
Три новые станции Люблинско-Дмитровской метро планируется открыть в Москве для пассажиров в ближайшие дни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Сейчас идет обживание помещений будущих станций: "Окружная",... читать дальше
.17 марта 2018 года 13:11
Великобритания не будет раскрывать информацию о численности дипперсонала генконсульства в Санкт-Петербурге
Британская сторона не будет раскрывать информацию о численности дипперсонала генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" британский дипломатический источник. "Стандартная практика МИД Великобритании - не разглашать количество сотрудников дипмиссий по... читать дальше
.17 марта 2018 года 13:08
"АЛРОСА" выкупила 16,4% в алмазодобывающей "Катока" (Catoca, Ангола) - вдвое больше, чем предполагали договоренности с другим участником сделки - ангольской госкопорацией Enidama, заявил гендиректор компании Сергей Иванов в ходе телефонной конференции по итогам отчетности по... читать дальше
.17 марта 2018 года 12:12
В очередной соревновательный день Паралимпиады россияне завоевали две серебряные и две бронзовые медали
В очередной соревновательный день зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане российские атлеты стали обладателями четырех наград - двух серебряных и двух бронзовых. Серебряные медали завоевали лыжницы Екатерина Румянцева (класс "стоя") и Михалина Лысова (среди спортсменов с... читать дальше
.17 марта 2018 года 12:04
В недельный срок из России будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, сообщает МИД РФ. Вызванному в ведомство послу Великобритании в Москве Лори Бристоу передана нота о принятых РФ в ответ на действия Лондона решениях. Кроме того,... читать дальше
.17 марта 2018 года 09:08
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) на проходящем в субботу очередном пленарном заседании одобрили проект реформы государственной структуры. Проект был представлен депутатам во вторник. В соответствии с проектом, в Госсовет теперь входят 26 комитетов и... читать дальше
.17 марта 2018 года 08:29
Суббота, 17 марта, последний день перед голосованием на выборах президента РФ, объявлена так называемым "днем тишины", в течение которого запрещены любые формы агитации. В соответствии с требованиями российского законодательства, за сутки до начала дня голосования запрещается... читать дальше
.17 марта 2018 года 08:22
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 70,8099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,48 коп.
.17 марта 2018 года 08:22
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 57,4942 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,54 коп.
.16 марта 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,11 пункта (0,973%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2294,6 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.16 марта 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 марта выросла на 0,82% и составила 25319,200 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 25319,200 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 206,289 млрд руб., или на...
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