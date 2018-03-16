Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0983 руб.

16 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0983 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,08 руб., максимальный - 9,1289 руб. Было заключено 73 сделки. Объем торгов составил 253,55 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1001 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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