Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,5012 руб.

16 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4395 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5012 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,3525 руб., максимальный - 57,7425 руб. Было заключено 14177 сделок. Объем торгов составил 73498,43 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,715 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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