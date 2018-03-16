Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

16 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.03 по 25.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,11 пункта (0,973%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2294,6 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 25319,200 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 206,289 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0983 руб. Минимальный курс юаня составил 9,08 руб., максимальный - 9,1289... Минимальный курс юаня составил 9,08 руб., максимальный - 9,1289... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8641 руб. Минимальный курс евро составил 70,6475 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,6475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5823 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 16 марта завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-К016, реализовав 26,01% выпуска бондов на 5 млрд 201 млн рублей при номинальном объеме выпуска в 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды прошел 13... Сбор заявок на бонды прошел 13... читать дальше

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Сбербанк России в 2017 году увеличил чистую прибыль по РСБУ после событий после отчетной даты (СПОД) на 31% - до 653,6 млрд рублей, следует из годовой бухгалтерской отчетности банка. Как сообщалось ранее, Сбербанк России по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль по... Как сообщалось ранее, Сбербанк России по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль по... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся нейтрально, завершил пятницу неплохим ростом. Европейские фондовые индексы в ходе торгов преимущественно демонстрировали позитивный настрой. Европейские фондовые индексы в ходе торгов преимущественно демонстрировали позитивный настрой. Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики. Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики. Котировки фьючерсов на индексы... Котировки фьючерсов на индексы... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США на этой неделе опустились впервые с начала текущего года после того, как они достигли максимального уровня с января 2014 года, говорится в еженедельном обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя фиксированная... Средняя фиксированная... читать дальше

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Россия размещает новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,625% и дополнительный выпуск евробондов "Россия-2047" на $2,5 млрд под 5,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности 11-летних бумаг составлял около 4,75%, затем... Первоначальный ориентир доходности 11-летних бумаг составлял около 4,75%, затем... читать дальше

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В Китае в прошлом году количество сделок через онлайн-банкинг выросло на 37,9% и составило 117,172 млрд, говорится в докладе Китайского общества банковских учреждений. Объем таких операций достиг 1725,38 трлн юаней, увеличившись на 32,8%. Объем таких операций достиг 1725,38 трлн юаней, увеличившись на 32,8%. Как отмечается в... Как отмечается в... читать дальше

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Правительства России и Филиппин подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма, сообщает в пятницу официальный портал правовой информации. В соответствии с соглашением правительства будут содействовать Ростуризму и департаменту туризма Филиппин в установлении... В соответствии с соглашением правительства будут содействовать Ростуризму и департаменту туризма Филиппин в установлении... читать дальше

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В текущем году японские компании в среднем увеличат выплаты сотрудникам на 2,16%, свидетельствуют предварительные данные Японской конфедерации профсоюзов. Это выше, чем прошлогодний подъем (1,98%), однако существенно ниже, чем повышение на 3%, к которому ранее призывал... Это выше, чем прошлогодний подъем (1,98%), однако существенно ниже, чем повышение на 3%, к которому ранее призывал... читать дальше

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В январе-феврале 2018 года объем производства промышленной продукции в Белоруссии составил в текущих ценах 17,2 млрд бел. руб. и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 10,3%, говорится в сообщении Национального статистического комитета... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что после сокращения на 2% в 2017 году и вялого роста на фоне экономического спада в 2015-2016 годах российский сектор страхования иного, чем страхование жизни, вернется к слабому росту в текущем году благодаря повышению... читать дальше

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"АЛРОСА" ожидает, что спрос на алмазы во 2-3-м квартале не будет таким высоким, как в 1-м квартале, заявил гендиректор компании Сергей Иванов в ходе телефонной конференции по итогам отчетности по МСФО за 2017 год. "Спрос на алмазное сырье во 2-3-м квартале будет... "Спрос на алмазное сырье во 2-3-м квартале будет... читать дальше

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