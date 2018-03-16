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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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16 марта 2018 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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16 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.03 по 25.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
19.03.2018 12:00 Промышленное производство в Италии Январь 2018
19.03.2018 13:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Январь 2018
19.03.2018 13:00 Внешнеторговый баланс Италии Январь 2018
19.03.2018 13:00 Объем строительства в еврозоне Январь 2018
20.03.2018 10:00 Цены производителей в Германии Февраль 2018
20.03.2018 12:30 Изменение потребительских цен в Великобритании Февраль 2018
20.03.2018 12:30 Изменение цен производителей в Великобритании Февраль 2018
20.03.2018 13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Март 2018
20.03.2018 13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Март 2018
20.03.2018 15:30 Оптовые продажи в Канаде Январь 2018
20.03.2018 18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Март 2018
21.03.2018 12:30 Безработица в Великобритании Февраль 2018
21.03.2018 12:30 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Январь 2018
21.03.2018 15:30 Баланс счета текущих операций США IV квартал 2017
21.03.2018 17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Февраль 2018
21.03.2018 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 10 по 16 марта
21.03.2018 21:00 Процентная ставка ФРС Март 2018
22.03.2018 10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Март 2018
22.03.2018 12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Январь 2018
22.03.2018 12:00 Баланс счета текущих операций Италии Январь 2018
22.03.2018 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Март 2018
22.03.2018 12:30 Объемы розничных продаж в Великобритании Февраль 2018
22.03.2018 15:00 Процентная ставка Банка Англии Март 2018
22.03.2018 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 11 по 17 марта
22.03.2018 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 04 по 10 марта
22.03.2018 17:00 Индекс опережающих экономических показателей США Февраль 2018
23.03.2018 15:30 Изменение потребительских цен в Канаде Февраль 2018
23.03.2018 15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Январь 2018
23.03.2018 15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Февраль 2018
23.03.2018 17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Февраль 2018

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