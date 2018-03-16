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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,8148 руб.
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16 марта 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,8148 руб.
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16 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3361 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8148 руб. Минимальный курс евро составил 70,6025 руб., максимальный - 70,99 руб. Было заключено 4227 сделок. Объем торгов составил 16450,28 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,99 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.16 марта 2018 года 16:29
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Japan Tobacco договорилась о покупке российского производителя сигарет "Донской табак". Сумма сделки оценивается примерно в 90 млрд рублей ($1,6 млрд), сообщила JT. JT - лидер российского табачного рынка. "Донской табак" четвертый по доле рынка. Сделка позволит... читать дальше
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.16 марта 2018 года 16:20
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.16 марта 2018 года 16:19
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.16 марта 2018 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,76 пункта (0,385%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2281,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2282,54 (+0,44%) пункта, минимальное... читать дальше
.16 марта 2018 года 16:10
Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, упало на 7% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,236 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно уточненным данным, в январе количество... читать дальше
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