Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,8148 руб.

16 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3361 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8148 руб.

Минимальный курс евро составил 70,6025 руб., максимальный - 70,99 руб. Было заключено 4227 сделок. Объем торгов составил 16450,28 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,99 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.