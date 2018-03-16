ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 марта в размере 57,4942 руб.

16 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 57,4942 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,54 коп.

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Действующая методика Росстата по расчету реальных доходов населения сталкивается с рядом объективных сложностей, что приводит к занижению их динамики, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды". "По мнению... "По мнению... читать дальше

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Финальный ориентир доходности 11-летних евробондов РФ установлен на уровне 4,625%, дополнительного выпуска "Россия-2047" - в диапазоне 5,2-5,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Общий спрос на долговые бумаги на текущий момент составляет около $7,2... Общий спрос на долговые бумаги на текущий момент составляет около $7,2... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 23 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 61 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 23 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 23 марта ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 23 марта ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В феврале 2018 года объем промышленного производства в США подскочил на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Динамика показателя стала лучшей с октября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали роста... Аналитики в среднем ожидали роста... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" полностью разместило облигации серии 001P-04R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов на бонды прошел 6 марта. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7,15% годовых, к ней приравнены ставки... Сбор заявок инвесторов на бонды прошел 6 марта. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7,15% годовых, к ней приравнены ставки... читать дальше

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Japan Tobacco договорилась о покупке российского производителя сигарет "Донской табак". Сумма сделки оценивается примерно в 90 млрд рублей ($1,6 млрд), сообщила JT. Сумма сделки оценивается примерно в 90 млрд рублей ($1,6 млрд), сообщила JT. JT - лидер российского табачного рынка. "Донской табак" четвертый по доле рынка. Сделка позволит... JT - лидер российского табачного рынка. "Донской табак" четвертый по доле рынка. Сделка позволит... читать дальше

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О "Национальный капитал" утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама... В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама... читать дальше

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ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") 22 марта с 10:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Техническое размещение выпуска запланировано на 26 марта,... Техническое размещение выпуска запланировано на 26 марта,... читать дальше

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ООО "КИТ Финанс Капитал" установило ставку 3-4-го купонов облигаций серии БО-06 в размере 9,8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в апреле 2017 года разместила 68,25% выпуска биржевых облигаций серии БО-06 на 1,365 млрд рублей из заявленного объема в 2... Компания в апреле 2017 года разместила 68,25% выпуска биржевых облигаций серии БО-06 на 1,365 млрд рублей из заявленного объема в 2... читать дальше

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6 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-270 на 25 млрд 167,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил в пятницу журналистам, что вопросы уплаты части обязательных неналоговых платежей войдут отдельной главой в Налоговый кодекс, заявил журналистам "По совещанию, которое провел председатель правительства по обязательным... "По совещанию, которое провел председатель правительства по обязательным... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,76 пункта (0,385%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2281,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2282,54 (+0,44%) пункта, минимальное... читать дальше

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Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, упало на 7% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,236 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно уточненным данным, в январе количество... Согласно уточненным данным, в январе количество... читать дальше

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