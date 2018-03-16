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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0868 руб.
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16 марта 2018 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0868 руб.

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16 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 501 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0868 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,075 руб., максимальный - 9,0948 руб. Было заключено 33 сделки. Объем торгов составил 48,23 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,084 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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