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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2502,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2995,93 млрд руб.
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16 марта 2018 года 10:10
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2502,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2995,93 млрд руб.
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16 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 марта составили по Российской Федерации 2502,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2151,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2042,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1702,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 марта составили 2995,93 млрд руб. против 2998,6357 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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