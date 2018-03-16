16 марта 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Февраль 2018
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Февраль 2018
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2018
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Февраль 2018
|16:15
|Промышленное производство в США
|Февраль 2018
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2018
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16 марта 2018 года 11:36
В этом году Москва за счет средств бюджета построит более 870 тыс. "квадратов" жилья, сообщил сегодня "Интерфаксу" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
"В рамках программы "Жилище" в 2018 году за счет средств городского бюджета планируется... читать дальше
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16 марта 2018 года 11:27
Верхнебаканский цементный завод 20 марта с 11:00 МСК до 14:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Индикативная цена размещения составляет 100% от... читать дальше
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16 марта 2018 года 11:25
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля внести в законодательство изменения, совершенствующие порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях налогообложения, и уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц.
Перечень... читать дальше
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16 марта 2018 года 11:19
Главный исполнительный директор Ford Motor Co. Джим Хэкетт видит потенциал для увеличения маржи прибыли автопроизводителя в долгосрочной перспективе выше 8-процентного целевого показателя, отмечая прогресс в плане сокращения расходов и изменения процедур разработки... читать дальше
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16 марта 2018 года 11:10
Правительство совместно с ЦБ РФ до 15 июля 2018 года должны разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал, повышению их доли в ВВП до 25%.
Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента РФ в рамках... читать дальше
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16 марта 2018 года 11:00
Объем денежной базы в узком определении в России на 7 марта составил 9 трлн 630,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 2 марта денежная база в России равнялась 9 трлн 487,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,51%, или на 143,7 млрд... читать дальше
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16 марта 2018 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 501 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0868 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,075 руб., максимальный - 9,0948... читать дальше
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16 марта 2018 года 10:52
Инициатива Роспотребнадзора по маркировке продуктов не получила широкой огласки: в конце прошлого года о ней слышали 43% россиян (в т.ч. 33% - поверхностно), тогда как 57% ничего не знали (среди 18-24-летних - 74%), свидетельствуют данные исследование, проведенного Всероссийским... читать дальше
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16 марта 2018 года 10:52
ООО "ПСН Проперти Менеджмент" установило ставку 4-5-го купонов облигаций 1-й серии в размере 3,25% годовых и 6-20-го купонов в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что эмитент в лице единственного участника, компании "Лирейдж Холдингс... читать дальше
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16 марта 2018 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2818 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,468... читать дальше
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16 марта 2018 года 10:43
Акции TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") продает один из фондов Baring Vostok Capital Partners (BVCP) в связи с завершением своей деятельности, BVCP остается акционером TCS, говорится в сообщении группы Тинькофф банка.
"Один из... читать дальше
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16 марта 2018 года 10:35
Российскому авторынку пообещали возрождение спроса. На фоне "высокого потенциала" авторынка и продолжающейся господдержки EY считает, что автопродажи в России уже в 2021 году могут достичь уровня 2014 года — 2,5 млн машин, пишет "Коммерсантъ". Но эксперты видят риски, связанные... читать дальше
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16 марта 2018 года 10:27
ГК "Обувь России" в 2017 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 10,8% (год к году), до 1,31 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка группы выросла на 8,4%, до 10,801 млрд рублей.
Показатель EBITDA увеличился на 7,8%, до 2,737 млрд рублей.... читать дальше
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16 марта 2018 года 10:20
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 марта по данным на начало операционного дня выросло до 406,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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16 марта 2018 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,5047... читать дальше
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16 марта 2018 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,73 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2277,22 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,77 пункта (0,062%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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