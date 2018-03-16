ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5151 руб.

16 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 70,5151 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,87 коп.

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В этом году Москва за счет средств бюджета построит более 870 тыс. "квадратов" жилья, сообщил сегодня "Интерфаксу" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. "В рамках программы "Жилище" в 2018 году за счет средств городского бюджета планируется... "В рамках программы "Жилище" в 2018 году за счет средств городского бюджета планируется... читать дальше

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Верхнебаканский цементный завод 20 марта с 11:00 МСК до 14:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Индикативная цена размещения составляет 100% от... Индикативная цена размещения составляет 100% от... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля внести в законодательство изменения, совершенствующие порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях налогообложения, и уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц. Перечень... Перечень... читать дальше

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Главный исполнительный директор Ford Motor Co. Джим Хэкетт видит потенциал для увеличения маржи прибыли автопроизводителя в долгосрочной перспективе выше 8-процентного целевого показателя, отмечая прогресс в плане сокращения расходов и изменения процедур разработки... читать дальше

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Правительство совместно с ЦБ РФ до 15 июля 2018 года должны разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал, повышению их доли в ВВП до 25%. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента РФ в рамках... Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента РФ в рамках... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 7 марта составил 9 трлн 630,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 2 марта денежная база в России равнялась 9 трлн 487,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,51%, или на 143,7 млрд... На 2 марта денежная база в России равнялась 9 трлн 487,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,51%, или на 143,7 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 501 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0868 руб. Минимальный курс юаня составил 9,075 руб., максимальный - 9,0948... Минимальный курс юаня составил 9,075 руб., максимальный - 9,0948... читать дальше

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Инициатива Роспотребнадзора по маркировке продуктов не получила широкой огласки: в конце прошлого года о ней слышали 43% россиян (в т.ч. 33% - поверхностно), тогда как 57% ничего не знали (среди 18-24-летних - 74%), свидетельствуют данные исследование, проведенного Всероссийским... читать дальше

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ООО "ПСН Проперти Менеджмент" установило ставку 4-5-го купонов облигаций 1-й серии в размере 3,25% годовых и 6-20-го купонов в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что эмитент в лице единственного участника, компании "Лирейдж Холдингс... Ранее сообщалось, что эмитент в лице единственного участника, компании "Лирейдж Холдингс... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2818 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,468... читать дальше

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Акции TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") продает один из фондов Baring Vostok Capital Partners (BVCP) в связи с завершением своей деятельности, BVCP остается акционером TCS, говорится в сообщении группы Тинькофф банка. "Один из... "Один из... читать дальше

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Российскому авторынку пообещали возрождение спроса. На фоне "высокого потенциала" авторынка и продолжающейся господдержки EY считает, что автопродажи в России уже в 2021 году могут достичь уровня 2014 года — 2,5 млн машин, пишет "Коммерсантъ". Но эксперты видят риски, связанные... читать дальше

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ГК "Обувь России" в 2017 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 10,8% (год к году), до 1,31 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка группы выросла на 8,4%, до 10,801 млрд рублей. Выручка группы выросла на 8,4%, до 10,801 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 7,8%, до 2,737 млрд рублей.... Показатель EBITDA увеличился на 7,8%, до 2,737 млрд рублей.... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 марта по данным на начало операционного дня выросло до 406,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,5047... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,73 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2277,22 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,77 пункта (0,062%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,77 пункта (0,062%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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