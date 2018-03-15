Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,4787 руб.

15 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4787 руб.

Минимальный курс евро составил 70,3425 руб., максимальный - 70,6625 руб. Было заключено 2582 сделки. Объем торгов составил 11286,75 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,5325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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