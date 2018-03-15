Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 марта

15 марта. FINMARKET.RU -РФ с 16 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2425,96 (+0,54) руб./грамм; на серебро - 30,44 (+0,22) руб./грамм; на платину - 1754,37 (-19,45) руб./грамм; на палладий - 1822,2 (-15,69) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38695,922 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 300,262 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1662 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 51 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0325 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0151 руб., максимальный - 9,0957... Минимальный курс юаня составил 9,0151 руб., максимальный - 9,0957... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 959 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5945 руб. Минимальный курс евро составил 70,3575 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,3575 руб.,... читать дальше

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"Московская биржа" 15 марта зарегистрировала дополнительный выпуск биржевых облигаций ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край, находится под управлением ООО "Газметаллпроект" Льва Кветного) серии 001Р-01R объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе на фоне смешанных внешних сигналов и эскалации геополитической напряженности. По итогам торгов в четверг в Азии выросло большинство фондовых индексов, поскольку инвесторы решили воспользоваться недавним снижением рынков... По итогам торгов в четверг в Азии выросло большинство фондовых индексов, поскольку инвесторы решили воспользоваться недавним снижением рынков... читать дальше

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Сингапур уже пятый год подряд занял первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist. Москва и Санкт-Петербург вошли в число лидеров по другому показателю -... Москва и Санкт-Петербург вошли в число лидеров по другому показателю -... читать дальше

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Банк России 15 марта выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов. Как говорится в сообщении ЦБРФ, в серии "300 лет полиции России" выходят две серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей и одна золотая монета номиналом 50 рублей. Как говорится в сообщении ЦБРФ, в серии "300 лет полиции России" выходят две серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей и одна золотая монета номиналом 50 рублей. На оборотной... На оборотной... читать дальше

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Санируемый банк "Открытие" в феврале получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,7 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В январе чистый убыток банка составил 8,8 млрд рублей, таким образом, отрицательный финансовый результат "Открытия" за два... В январе чистый убыток банка составил 8,8 млрд рублей, таким образом, отрицательный финансовый результат "Открытия" за два... читать дальше

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Глава правительства Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне политического кризиса в стране, связанного с убийством журналиста Яна Куциака и его невесты, сообщила германская газета Bild, со ссылкой на заявление президента страны Андрея Киски. Преемником Р.Фицо на... Преемником Р.Фицо на... читать дальше

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Аналитики улучшили прогноз средневзвешенной прибыли банков, входящих в индекс MSCI Emerging Markets Banks, на 6,5% в 2018 году, подняв его выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2013 году, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Теперь эксперты ожидают, что в... читать дальше

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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2018 года составит $111,4 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В настоящее время она составляет $119,5 за тонну. Таким образом, пошлина снизится на $8,1 за тонну, или на 6,8%. В настоящее время она составляет $119,5 за тонну. Таким образом, пошлина снизится на $8,1 за тонну, или на 6,8%. Средняя цена нефти Urals... Средняя цена нефти Urals... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба может возбудить дела против трех аэропортов московского авиационного узла (МАУ) из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к работе на "первой линии", заявил глава ФАС Игорь Артемьев. "В ближайшие 10 дней я... читать дальше

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Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, еще 14 физических лиц и одну организацию, говорится в заявлении ведомства. В частности, санкции введены против санкт-петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии... В частности, санкции введены против санкт-петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии... читать дальше

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ООО "Элемент лизинг" 28 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 001P объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 10,50-11,00% годовых, что соответствует... Ориентир ставки 1-го купона составляет 10,50-11,00% годовых, что соответствует... читать дальше

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Стоимость домов в США в феврале 2018 года подскочила на 8,8% в годовом выражении, максимальными темпами за четыре года, говорится в отчете брокера рынка недвижимости Redfin Corp. При этом повышение цен фиксируется на протяжении 72-го месяца подряд. При этом повышение цен фиксируется на протяжении 72-го месяца подряд. Средняя цена... Средняя цена... читать дальше

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