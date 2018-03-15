ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 марта в размере 57,0188 руб.

15 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 57,0188 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,16 коп.

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Ряду крупнейших автомобилестроительных концернов мира было известно о взрывающихся подушках безопасности японской Takata Corp. задолго до того, как начались отзывы продукции с рынка, утверждается в судебных документах. Как сообщает AP, в США поданы уже как минимум три... Как сообщает AP, в США поданы уже как минимум три... читать дальше

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Власти Евросоюза готовятся ввести, так называемый, "цифровой налог" на выручку, получаемую крупными технологическими компаниями на европейском рынке, пишет газета Financial Times. Согласно предложениям Еврокомиссии, налог может быть введен на рекламные доходы,... Согласно предложениям Еврокомиссии, налог может быть введен на рекламные доходы,... читать дальше

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Общее собрание владельцев облигаций ООО "Арчер Финанс" одобрило внесение изменений в условия выпуска облигаций 1-й серии, говорится в сообщении компании. Владельцы облигаций избрали своим представителем "Национальное Агентство по содействию в допуске на финансовый... Владельцы облигаций избрали своим представителем "Национальное Агентство по содействию в допуске на финансовый... читать дальше

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Венесуэла может стать ключевой страной, которая подтолкнет рынок к дефициту нефти в 2018 году, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). "Добыча Венесуэлы демонстрирует явный тренд к ускоренному падению добычи нефти, и если она не будет скомпенсирована... "Добыча Венесуэлы демонстрирует явный тренд к ускоренному падению добычи нефти, и если она не будет скомпенсирована... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,38 пункта (0,061%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2276,62 пункта. Максимальное... читать дальше

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ООО "Недвижимость пенсионного фонда" провело общее собрание участников, на котором было принято решение о внесении изменений в решение о выпуске облигаций 1-й серии, говорится в сообщении эмитента. В частности, было принято решение об увеличения срока обращения выпуска... В частности, было принято решение об увеличения срока обращения выпуска... читать дальше

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Поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2018 году вырастут на 1,8 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Ожидается, что основной рост придется на США, где рост поставок нефти в 2018 году, по прогнозам МЭА, вырастет на 1,5 млн... Ожидается, что основной рост придется на США, где рост поставок нефти в 2018 году, по прогнозам МЭА, вырастет на 1,5 млн... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 8 марта по 15 марта) - 57,4907 руб. за доллар, максимальное значение - 57,7634 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,00 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Максимальное значение за неделю (с 8 марта по 15 марта) - 56,4803 руб. за доллар, минимальное значение - 56,2139 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,27 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,48/57,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70/71,12 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал на 30...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,69/57,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 7 коп., средний...

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Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин отказался комментировать возможность своего возвращения в правительство. "Я не комментирую первую часть вашего вопроса, потому что, что бы я ни ответил, сейчас начнутся очень... "Я не комментирую первую часть вашего вопроса, потому что, что бы я ни ответил, сейчас начнутся очень... читать дальше

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Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в 2017 году увеличилась на 21,9% и составила $1,406 млрд по сравнению с $1,153 млрд в 2016 году, сообщила компания. Показатель EBITDA "Металлоинвеста" в минувшем году вырос в 1,7 раза по сравнению с уровнем предыдущего года - до... Показатель EBITDA "Металлоинвеста" в минувшем году вырос в 1,7 раза по сравнению с уровнем предыдущего года - до... читать дальше

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Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год по сравнению с предыдущим прогнозом на 90 тыс. б/с - до 99,3 млн б/с, говорится в отчете агентства. В странах ОЭСР в 2018 году спрос на нефть был пересмотрен в сторону... В странах ОЭСР в 2018 году спрос на нефть был пересмотрен в сторону... читать дальше

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С 7 по 11 марта аэропорт Домодедово обслужил 326,571 тыс. человек, что на 13,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении аэропорта. Заметный рост трафика отмечен на направлениях дальнего зарубежья. В праздничные дни он составил 38%.... Заметный рост трафика отмечен на направлениях дальнего зарубежья. В праздничные дни он составил 38%.... читать дальше

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