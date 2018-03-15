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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 15 марта составил 57,0188 руб.
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15 марта 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 15 марта составил 57,0188 руб.
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15 марта. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,0188 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 816 пунктов. Минимальная цена 56,94 руб., максимальная - 57,115 руб. Было заключено 5465 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 39941 млн руб., что на 370% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,05 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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15 марта 2018 года 13:46
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.15 марта 2018 года 13:10
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ООО "Недвижимость пенсионного фонда" провело общее собрание участников, на котором было принято решение о внесении изменений в решение о выпуске облигаций 1-й серии, говорится в сообщении эмитента. В частности, было принято решение об увеличения срока обращения выпуска... читать дальше
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.15 марта 2018 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 57,4907 руб.
Минимальное значение за неделю (с 8 марта по 15 марта) - 57,4907 руб. за доллар, максимальное значение - 57,7634 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,00 руб. Это автоматическое сообщение.
.15 марта 2018 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 56,4803 руб.
Максимальное значение за неделю (с 8 марта по 15 марта) - 56,4803 руб. за доллар, минимальное значение - 56,2139 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,27 руб. Это автоматическое сообщение.
.15 марта 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 56,48/57,49 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,48/57,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи...
.15 марта 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70/71,12 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал на 30...
.15 марта 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 15 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 56,69/57,34 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,69/57,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 7 коп., средний...
.15 марта 2018 года 12:58
Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин отказался комментировать возможность своего возвращения в правительство. "Я не комментирую первую часть вашего вопроса, потому что, что бы я ни ответил, сейчас начнутся очень... читать дальше
.15 марта 2018 года 12:49
Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в 2017 году увеличилась на 21,9% и составила $1,406 млрд по сравнению с $1,153 млрд в 2016 году, сообщила компания. Показатель EBITDA "Металлоинвеста" в минувшем году вырос в 1,7 раза по сравнению с уровнем предыдущего года - до... читать дальше
.15 марта 2018 года 12:41
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год по сравнению с предыдущим прогнозом на 90 тыс. б/с - до 99,3 млн б/с, говорится в отчете агентства. В странах ОЭСР в 2018 году спрос на нефть был пересмотрен в сторону... читать дальше
.15 марта 2018 года 12:34
С 7 по 11 марта аэропорт Домодедово обслужил 326,571 тыс. человек, что на 13,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении аэропорта. Заметный рост трафика отмечен на направлениях дальнего зарубежья. В праздничные дни он составил 38%.... читать дальше
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