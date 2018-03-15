Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 15 марта составил 57,0188 руб.

15 марта. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,0188 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 816 пунктов.

Минимальная цена 56,94 руб., максимальная - 57,115 руб. Было заключено 5465 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 39941 млн руб., что на 370% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,05 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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