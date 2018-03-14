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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 2 марта по 9 марта на 5022 тыс. баррелей, бензина - упали на 6271 тыс. баррелей
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14 марта 2018 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 2 марта по 9 марта на 5022 тыс. баррелей, бензина - упали на 6271 тыс. баррелей
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14 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5022 тыс. баррелей - до 430,928 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 6271 тыс. баррелей и составили 244,758 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 4360 тыс. баррелей, достигнув 133,066 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1700 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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