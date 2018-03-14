Запасы нефти в США выросли за период с 2 марта по 9 марта на 5022 тыс. баррелей, бензина - упали на 6271 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1700 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 6271 тыс. баррелей и составили 244,758 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

14 марта. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 5022 тыс. баррелей - до 430,928 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("ЦППК") выставило на 30 марта оферту по облигациям серии П01-БО-01 объемом до 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 10:00 МСК 23 марта 2018 года по 18:00... Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 10:00 МСК 23 марта 2018 года по 18:00... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,14 пункта (1,903%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2275,24 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25193,160 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 181,959 млрд руб., или на...

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Размещение евробондов "Газпрома" в евро прошло при ажиотажном спросе со стороны инвесторов - на долговые бумаги компании было подано 180 заявок, основную часть выпуска выкупили инвесторы из континентальной Европы, рассказал "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления... читать дальше

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"Газпром" размещает 8-летние евробонды на 750 млн евро под 2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 2,875%, затем он был снижен до уровня около 2,75%. Финальный ориентир был установлен в... Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 2,875%, затем он был снижен до уровня около 2,75%. Финальный ориентир был установлен в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4843 руб. Минимальный курс евро составил 70,29 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,29 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9919 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0274 руб. Минимальный курс юаня составил 9 руб., максимальный - 9,0639 руб.... Минимальный курс юаня составил 9 руб., максимальный - 9,0639 руб.... читать дальше

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ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") установило ставку 3-4-го купонов облигаций 2-й серии в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск объемом 3 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в... Компания разместила выпуск объемом 3 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в... читать дальше

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Прямые инвестиции Китая в нефинансовый сектор за рубежом в январе-феврале увеличились на 25,2% относительно того же периода прошлого года и составили $16,82 млрд, сообщило министерство торговли страны. Китайские инвесторы вложили средства в 1429 компаний в 135 странах и... Китайские инвесторы вложили средства в 1429 компаний в 135 странах и... читать дальше

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Национальный банк Белоруссии по итогам заседания 14 марта решил оставить ставку рефинансирования на уровне 10,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Нацбанк также решил сохранить на текущем уровне ставки по операциям регулирования ликвидности. Нацбанк также решил сохранить на текущем уровне ставки по операциям регулирования ликвидности. Как... Как... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся в минусе под давлением продавцов из-за эскалации геополитической напряженности после кадровых перестановок в американском правительстве, а также на фоне заявления Великобритании о решении выслать из страны 23 российских дипломата, работающих на разведку.... читать дальше

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Немецкая Bayer AG надеется на согласование российской части сделки с Monsanto в ближайшее время, поскольку компания и Федеральная антимонопольная служба пришли к общему пониманию в вопросах условия сделки, в том числе трансфера технологий. "Мы продвинулись вперед в... "Мы продвинулись вперед в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марок Brent и WTI на ближайшие два года. В рамках базового сценария аналитики ожидают теперь, что Brent в 2018-2019 годах в среднем будет стоить $57,5 за баррель и WTI - $55 за... В рамках базового сценария аналитики ожидают теперь, что Brent в 2018-2019 годах в среднем будет стоить $57,5 за баррель и WTI - $55 за... читать дальше

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Великобритания изучает возможность закупки сжиженного природного газа (СПГ) и стремится сократить зависимость от российских энергоресурсов, чтобы уменьшить влияние России через энергетический рынок, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте в... читать дальше

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"Нафтогаз Украины" подтвердил готовность начать переговоры о расторжении контрактов на транзит и поставку газа с "Газпромом", заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. "Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины"... "Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины"... читать дальше

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