Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,4118 руб.

14 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2578 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4118 руб.

Минимальный курс евро составил 70,275 руб., максимальный - 70,7325 руб. Было заключено 2609 сделок. Объем торгов составил 11663,08 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,365 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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