Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0277 руб.

14 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0277 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,014 руб., максимальный - 9,0367 руб. Было заключено 23 сделки. Объем торгов составил 76,62 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0187 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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