14 марта 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Февраль 2018
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Январь 2018
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Январь 2018
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Февраль 2018
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Февраль 2018
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Январь 2018
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 03 по 09 марта
Это автоматическое сообщение.
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14 марта 2018 года 11:56
Чистый убыток германской adidas AG, второго по величине в мире производителя спортивных товаров, в четвертом квартале 2017 года вырос в 4 раза и составил 41 млн евро против убытка в 10 млн евро за тот же период предыдущего года.
Убыток увеличился из-за изменения в... читать дальше
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14 марта 2018 года 11:53
4 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-268 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9806% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,08% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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14 марта 2018 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 660 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,9372 руб. По... читать дальше
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14 марта 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день почти не изменился и составил 56,9372 руб.... читать дальше
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14 марта 2018 года 11:38
По итогам января-февраля 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил $327 млн 123,75 тыс., что на 38,9% больше аналогичного периода 2017 года, сообщили "Интерфаксу" в Государственном таможенном комитете республики (ГТК).
По данным ГТК, на долю... читать дальше
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14 марта 2018 года 11:31
В январе 2018 года нерезиденты увеличили инвестиции в российские ОФЗ на 40 млрд рублей, или на 1,8%, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ по номинальной стоимости облигаций на 1 февраля 2018 года составил 2,27 трлн рублей против 2,23 трлн рублей... читать дальше
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14 марта 2018 года 11:25
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 592,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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14 марта 2018 года 11:18
Global Ports получил по итогам 2017 года чистый убыток по МСФО в размере $53 млн, следует из отчетности компании.
Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток в размере $23 млн.
Выручка компании за отчетный период почти не изменилась и составила... читать дальше
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14 марта 2018 года 11:09
Программа по совершенствованию системы промышленной безопасности будет принята в компании "АЛРОСА", сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Якутии.
"Авария на руднике "Мир" и последующее расследование показали, что система управления охраны труда и... читать дальше
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14 марта 2018 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0277 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,014 руб., максимальный -... читать дальше
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14 марта 2018 года 10:54
Ежегодное повышение зарплат в Японии в 2018 году составит порядка 2,3-2,4%, полагают некоторые аналитики, и если их прогноз сбудется, рост будет рекордным за 20 лет, пишет Nasdaq.
Вместе с тем ранее премьер-министр страны Синдзо Абе призывал компании увеличить зарплаты... читать дальше
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14 марта 2018 года 10:45
Школьные учителя в России в прошлом году по сравнению с 2016 годом стали получать на 1,6 тыс. рублей больше, преподаватели вузов - на 8,7 тыс., заявляют в Минобрнауки РФ.
"В абсолютных значениях размер средней заработной платы увеличился в 2017 году в сравнении с 2016... читать дальше
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14 марта 2018 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,0094... читать дальше
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14 марта 2018 года 10:35
Страховать ответственность минимум на 10 млн руб. в год за причинение убытков должнику коллекторы обязаны с 1 января 2017 г. В прошлом году купить страховку пришлось 173 агентствам, чтобы попасть в госреестр, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП),... читать дальше
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14 марта 2018 года 10:26
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в прошлом году выявило неправомерные операции со вкладами в банках с отозванной лицензией на общую сумму 15,4 млрд рублей, говорится отчете АСВ за 2017 год.
В прошлом году произошел 41 страховой случай с общим объемом страховой... читать дальше
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14 марта 2018 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 57,0237 руб.
По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 8,78 коп. К последней сделке во вторник доллар почти не... читать дальше
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