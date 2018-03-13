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13 марта 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,8863 руб.
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13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1556 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8863 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,63 руб., максимальный - 57,0325 руб. Было заключено 12683 сделки. Объем торгов составил 73989,38 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,795 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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