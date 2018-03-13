ЦБ РФ установил курс евро с 14 марта в размере 70,1564 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 70,1564 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 35,92 коп.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,37 пункта (0,059%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2319,38 пункта. После... После... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39371,359 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 51,406 млрд руб., или на...

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К017 на уровне 7,18% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк 12 марта объявил о размещении облигации серий ПБО-001Р-К016, ПБО-001Р-К017 и ПБО-001Р-К018 объемом... Банк 12 марта объявил о размещении облигации серий ПБО-001Р-К016, ПБО-001Р-К017 и ПБО-001Р-К018 объемом... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9892 руб. Минимальный курс юаня составил 8,97 руб., максимальный - 9,0079... Минимальный курс юаня составил 8,97 руб., максимальный - 9,0079... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2548 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2127 руб. Минимальный курс евро составил 70,065 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,065 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8567 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся слабым ростом на фоне стагнации нефти и роста фондовых площадок в США. Реакция инвесторов на инфляцию в США и политические провокации Великобритании в адрес России оказалась нейтральной. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила накануне,... Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила накануне,... читать дальше

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Акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли принципиальной договоренности о слиянии двух банков. Как говорится в сообщении Совкомбанка, дополнительно к имеющимся 45% акций Росевробанка он приобретет еще не менее 35% у REG Holding. Как говорится в сообщении Совкомбанка, дополнительно к имеющимся 45% акций Росевробанка он приобретет еще не менее 35% у REG Holding. Предполагается, что... Предполагается, что... читать дальше

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АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК, теперь ДОМ.РФ) определило ставку 18-го купона облигаций серии А15 в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Величина ставки купона определяется как сумма ставки рефинансирования ЦБ РФ, значение... Величина ставки купона определяется как сумма ставки рефинансирования ЦБ РФ, значение... читать дальше

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Россия в 2017 году поставляла мясо птицы в 24 страны мира, это в три раза больше, чем в предыдущем году, сообщает Россельхознадзор. Увеличилось и число покупателей другой продукции, поднадзорной службе. Так, готовую мясную продукцию в прошлом году закупали 35 стран... Увеличилось и число покупателей другой продукции, поднадзорной службе. Так, готовую мясную продукцию в прошлом году закупали 35 стран... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США наложила штрафы на дочерние предприятия крупнейших аудиторских компаний KPMG, Deloitte и BDO за пределами США, обвинив их в работе в обход регулирующего органа - Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний... читать дальше

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Минфин РФ 15 марта начнет размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) выпуска 53003 общим объемом 15 млрд рублей, говорится в материалах министерства, размещенных на его сайте. Дата окончания размещения выпуска - 14 сентября 2018 года, дата погашения - 24 марта 2021... Дата окончания размещения выпуска - 14 сентября 2018 года, дата погашения - 24 марта 2021... читать дальше

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Турция не собирается отменять all inclusive на курортах, заявил министр культуры и туризма страны Нуман Куртулмуш на пресс-конференции в Москве. Ранее ряд российских СМИ сообщал, что система all inclusive в Турции может быть упразднена, поскольку она не выгодна... Ранее ряд российских СМИ сообщал, что система all inclusive в Турции может быть упразднена, поскольку она не выгодна... читать дальше

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Чистая прибыль германской перестраховочной компании Hannover Re, третьей по величине в мире, сократилась в 2017 году на 18% - до 958,6 млн евро с 1,17 млрд евро в 2016 году, следует из отчетности компании. Показатель упал из-за расходов на выплату компенсаций,... Показатель упал из-за расходов на выплату компенсаций,... читать дальше

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Правительство делает производство молока особым приоритетом в этом году. "Мы в этом году делаем особым приоритетом молочное животноводство. Я думаю, диверсификация сельского хозяйства и увеличение доли животноводства в принципе правильная тема", - заявил вице-премьер... "Мы в этом году делаем особым приоритетом молочное животноводство. Я думаю, диверсификация сельского хозяйства и увеличение доли животноводства в принципе правильная тема", - заявил вице-премьер... читать дальше

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Цены на отдых в Турции для российских туристов в этом году существенно не изменятся, сообщил журналистам министр культуры и туризма страны Нуман Куртулмуш. Ранее российские СМИ сообщали, что рост цен на отдых в Турции может составить до 15%. Ранее российские СМИ сообщали, что рост цен на отдых в Турции может составить до 15%. "Что касается цен... "Что касается цен... читать дальше

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