Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9842 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9842 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,98 руб., максимальный - 8,99 руб. Было заключено 28 сделок. Объем торгов составил 94,95 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9865 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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