Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2094,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2917,64 млрд руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 марта составили по Российской Федерации 2094,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1749,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2328,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1992,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 марта составили 2917,64 млрд руб. против 2436,85261 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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