ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6122 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 56,6122 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,89 коп.

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3 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-268 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 марта составили по Российской Федерации 2094,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1749,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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В Москве считают "цирковым шоу" и "сказками" заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о вероятной причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это цирковое шоу в... "Это цирковое шоу в... читать дальше

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Доллар умеренно укрепляется относительно евро и иены в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают данных об инфляции в США. Пара евро/доллар к 8:50 мск во вторник торгуется на уровне $1,2327 по сравнению с $1,2334 на закрытие предыдущей сессии. Пара евро/доллар к 8:50 мск во вторник торгуется на уровне $1,2327 по сравнению с $1,2334 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара к... Курс доллара к... читать дальше

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"Роснефть" и "Башнефть" направили в Арбитражный суд Башкирии заявление об отказе от иска на 131,6 млрд рублей после исполнения АФК всех финансовых обязательств по мировому соглашению - уплате "Башнефти" 100 млрд рублей. Согласно данным картотеке арбитражных дел,... Согласно данным картотеке арбитражных дел,... читать дальше

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Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник движутся без единой динамики. Участники торгов ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США в феврале, которые могут дать идеи относительно дальнейших шагов Федеральной резервной... Участники торгов ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США в феврале, которые могут дать идеи относительно дальнейших шагов Федеральной резервной... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп, сославшись на интересы национальной безопасности США, заблокировал сделку по покупке сингапурской Broadcom Ltd. американского производителя микрочипов Qualcomm Inc. Соответствующий указ размещен на сайте Белого дома. Соответствующий указ размещен на сайте Белого дома. Комитет по... Комитет по... читать дальше

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Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили в минусе сессию в понедельник, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился до исторического максимума. Индекс Dow Jones Industrial Average... Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше

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Дефицит госбюджета США в феврале составил $215,248 млрд, что на 12,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($192,044 млрд), сообщило министерство финансов страны. Доходы бюджета упали на 9,4% - до $155,623 млрд, в том числе сборы подоходного налога... Доходы бюджета упали на 9,4% - до $155,623 млрд, в том числе сборы подоходного налога... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2943,14 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75744,45 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник вторую сессию подряд на возросших опасениях, что подъем нефтедобычи в США может замедлить ребалансировку мирового рынка нефти. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:56 МСК во вторник... Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:56 МСК во вторник... читать дальше

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Большинство фондовых индексов Западной Европы завершили ростом торги в понедельник вслед за азиатскими площадками, однако британский FTSE 100 опустился на 0,13% на фоне укрепления фунта стерлингов к доллару США. "Настроение инвесторов в целом оптимистичное, однако... "Настроение инвесторов в целом оптимистичное, однако... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 69,7972 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,27 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 56,6122 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,89 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Квартальные данные о безработице в... Квартальные данные о безработице в...

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