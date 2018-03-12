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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 12 марта составил 56,6122 руб.
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12 марта 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 12 марта составил 56,6122 руб.
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12 марта. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,6122 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 3654 пункта. Минимальная цена 56,485 руб., максимальная - 56,7625 руб. Было заключено 4570 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 27321 млн руб., что на 210% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,635 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Минимальное значение за неделю (с 5 марта по 12 марта) - 57,1543 руб. за доллар, максимальное значение - 57,6423 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,45 руб. Это автоматическое сообщение.
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,14/57,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
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