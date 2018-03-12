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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 145,8 млрд руб.
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12 марта 2018 года 10:48
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 145,8 млрд руб.
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12 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 145,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 799,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.12 марта 2018 года 14:45
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Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" по МСФО по итогам 2017 года выросла на 49% и составила 7,927 млрд рублей по сравнению с 5,324 млрд рублей в 2016 года, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA увеличился на 25,5% - до 20,44 млрд рублей. Операционная прибыль... читать дальше
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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в понедельник вслед за Уолл-стрит, отыгрывая данные по рынку труда США. Опасения по поводу мировой торговой войны отошли на второй план, пишет агентство Bloomberg. Индийский Sensex... читать дальше
.12 марта 2018 года 14:10
Правительство РФ в течение ближайших трех лет за счет межбюджетных трансфертов планирует компенсировать Сахалинской области часть доходов от проекта "Сахалин-2", утраченных из-за изменения схемы распределения налога на прибыль, сообщил министр развития Дальнего Востока Александр... читать дальше
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Объем p2p-переводов (person-to-person) клиентов Сбербанка в 2017 году вырос на 50% по сравнению с 2016 годом и составил 13,6 трлн рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Александр Торбахов журналистам через пресс-службу. По словам топ-менеджера, количество... читать дальше
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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поддерживает предложение Минэкономразвития об унификации система оплаты труда госслужащих в министерствах и ведомствах. По словам И.Шувалова, этот вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов... читать дальше
.12 марта 2018 года 13:43
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО "Вымпелком", сообщила служба. Представленный компанией отчет об отмене внутрисетевого роуминга не соответствует требованиям предупреждений ФАС. Как отмечает служба, предложенная оператором... читать дальше
.12 марта 2018 года 13:31
Регулирующие органы в различных странах мира выявили серьезные проблемы и недочеты в 40% из 918 аудиторских проверок публичных компаний, которые были проинспектированы в 2017 году, свидетельствуют данные Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности... читать дальше
.12 марта 2018 года 13:19
Средняя продолжительность жизни москвичей должна превысить отметку в 80 лет к 2020 году, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец. "Москва у нас вплотную подошла к 80-летнему рубежу, я думаю, что в течение ближайших полутора-двух лет Москва тоже перешагнет эту планку", -... читать дальше
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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,27 пункта (0,444%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2321,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2325,33 (+0,59%) пункта,... читать дальше
.12 марта 2018 года 13:07
Глава Минтруда России Максим Топилин сообщил сегодня журналистам, что врачи, ученые и преподаватели вузов получили увеличенные зарплаты в феврале в рамках исполнения майских указов - в этом году их среднее жалование должно вырасти до двойной средней зарплаты в... читать дальше
.12 марта 2018 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 57,1543 руб.
Минимальное значение за неделю (с 5 марта по 12 марта) - 57,1543 руб. за доллар, максимальное значение - 57,6423 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,45 руб. Это автоматическое сообщение.
.12 марта 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,36/70,51 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал на...
.12 марта 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 56,14/57,15 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,14/57,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
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